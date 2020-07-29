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29.07.2020 13:12
Рубрика: Общество

Врачи из Грозного и Махачкалы приехали в Коммунарку за опытом борьбы с COVID-19

Текст: Любовь Проценко

Cтоличные врачи поделились с коллегами из Чечни и Дагестана опытом оказания медицинской помощи пациентам с коронавирусом, сообщила пресс-служба департамента здравоохранения Москвы. Они обсудили схемы и протоколы лечения, применяемые врачами в стационаре, а также обеспечение безопасности медперсонала при работе в "красных" зонах.
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Большое внимание специалисты уделили работе лаборатории и приемного отделения, профилактике и диагностике, маршрутизации пациентов, а также организации работы санитарного пропускника-шлюза для медицинского персонала.

Обмен делегациями из Чечни и Дагестана - часть работы по обмену опытом внутри российского медицинского сообщества.

С мая 2020 года московские врачи побывали в нескольких регионах страны - Северной Осетии-Алании, Ингушетии, Дагестане, Забайкальском крае, Владимире, Пскове, на Камчатке, в Ханты-Мансийске, Тыве, Ямало-Ненецком автономном округе, а также в Казахстане. В настоящее время в Костанае работает вторая мультидисциплинарная бригада специалистов из 15 медиков, второй раз направленная в Казахстан.

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