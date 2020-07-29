Сейчас вузовское образование как никогда нацелено на требования времени. Делается все возможное для того, чтобы выпускники были востребованы на современном рынке труда. Упор - не на теоретические студенческие проекты, о которых забывают сразу после получения оценки, а на разработки, имеющие практическое значение. По сути, вузы становятся центрами инноваций.

Для того чтобы интеграция науки, образования и производства проходила максимально успешно, созданы малые инновационные предприятия. Только на территории Санкт-Петербурга их больше двухсот. Причем государство поддерживает их деятельность финансово: ежегодно проводится конкурсный отбор на право получения субсидий на возмещение затрат, связанных с практическим внедрением разработок. Также гранты предоставляются молодым ученым.

Как сообщили в Комитете по науке и высшей школе Санкт-Петербурга, проведенный в 2019 году мониторинг проектов, ставших победителями по итогам конкурса грантов в сфере научной и научно-технической деятельности, показал: в среднем 88 процентов находят применение на практике! Это очень важно: молодежь видит, что ее разработки нужны и востребованы, это стимулирует к дальнейшему научному поиску.

Интересно, что заказчиком вузовских работ, имеющих практическое применение, может выступать и городская или районная администрация. Студенты выпускных курсов петербургских вузов ежегодно выполняют дипломные проекты по заданию исполнительных органов государственной власти. За последние годы таким образом были воплощены в жизнь 105 студенческих дипломных проектов, направленных на социально-экономическое развитие города.

Еще 107 проектов, нашедших применение в медицине, образовании и сфере создания новых конструкционных материалов, были поддержаны в рамках петербургского конкурса бизнес-идей и научно-исследовательских разработок "Молодые, дерзкие, перспективные".

Материалы проектов, получивших поддержку Комитета по науке и высшей школе, представляются на конференциях, а тезисы докладов и публикации издаются в журналах, в том числе индексируемых в WOS/Scopus.

Нынешние выпускники вузов действительно востребованы на рынке труда. Согласно ежегодному мониторингу трудоустройства выпускников очной формы обучения, работают или продолжают обучение 90,8 процента молодых специалистов.

Еще одно глобальное изменение произошло в плане международных проектов. Вузы предоставляют студентам, магистрантам, аспирантам и молодым ученым возможность, не прерывая обучение, получить образование или приобрести научный опыт за рубежом в качестве студента или стажера. Такие программы сильно повышают конкурентоспособность выпускников на рынке труда.

Прямая речь

Андрей Максимов, глава Комитета по науке и высшей школе Петербурга:

- Основными задачами являются наращивание научного потенциала и его наиболее эффективное использование, создание максимально комфортной среды для освоения новых знаний, развития научной, научно-технической и инновационной деятельности. Поэтому главный тренд вузовской науки - кооперация с научными организациями и индустриальными партнерами с целью практического применения результатов научной деятельности, повышение реального вклада научной деятельности вузов в экономический рост страны и качества жизни ее граждан.