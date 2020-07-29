Авиадебоширка из Мурманска предстанет перед судом

Закончилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении авиадебоширки из Мурманска по статье 319 УК РФ (публичное оскорбление представителя власти при исполнении им своих должностных обязанностей). Из-за ее действий самолет, следовавший 13 июля по маршруту Мурманск - Москва, пришлось сажать в другом аэропорту.

- Женщина находилась на борту воздушного судна Boeing-737 в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ. - Она курила табачные изделия в запрещенном для этого месте - в туалетной комнате самолета, нарушив тем самым требования Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Чтобы снять с рейса пьяную пассажирку, командир авиалайнера совершил посадку в Петрозаводске, где сотрудники полиции препроводили даму в местный аэропорт. Действиями стражей порядка она оказалась недовольна. Не считая нужным сдерживаться, мурманчанка несколько раз нецензурно обругала полицейских, находившихся при исполнении.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд.