Григорий Рапота совершает рабочую поездку в Карелию

Это первая рабочая поездка Госсекретаря Союзного государства в российский регион после снятия режима ограничения и самоизоляции.

Первым пунктом программы пребывания в Карелии Григория Рапоты была его встреча с главой региона Артуром Парфенчиковым. Михаил Фролов/ "Комсомольская правда"

Григорий Рапота встретился с главой Карелии Артуром Парфенчиковым, принял участие в работе "круглого стола" в Карельском научном центре РАН. Дискуссия была посвящена экологической безопасности Союзного государства и совместным разработкам ученых двух стран. Госсекретарь также посетил предприятие белорусского холдинга "Амкодор-Онего".

Карелию и Беларусь связывают многолетние отношения, закрепленные договором 1995 года. Действующее Соглашение между правительствами Карелии и Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве было заключено 28 июня 1999 года с автоматической пролонгацией. В ходе визита Артура Парфенчикова в Минск в декабре 2018 года был подписан План мероприятий по развитию сотрудничества между Карелией и Беларусью на 2019-2021 годы.

На встрече с главой Карелии Григорий Рапота обозначил те области сотрудничества, где максимально может быть использован потенциал Союзного государства. Прежде всего это "горизонтальное" взаимодействие между бизнес-партнерами в Карелии и Беларуси.

- Сейчас мы работаем над проектом высокоскоростной железной дороги между Санкт-Петербургом и Гамбургом через Минск, Варшаву, Берлин. Его реализация открывает дополнительные возможности для вашего региона, - подчеркнул Григорий Рапота. - Еще одна перспективная отрасль - туризм. В Карелии есть объекты туристического интереса. Как республика планирует развивать эту отрасль? В чем мы, Постоянный Комитет Союзного государства, можем быть полезны в этой работе?

Госсекретарь обратил внимание на то, что Россией и Беларусью подписано двухстороннее соглашение о взаимном признании виз, которое могло бы способствовать развитию туризма в республике.

Карелия планирует повысить товарооборот с Беларусью до 100 млн долларов в год

По словам Григория Рапоты, успешно развивается сотрудничество РАН и НАН Беларуси.

- У нас реализуется порядка двенадцати программ, финансируемых Союзным государством, все они нацелены на создание инновационного продукта, и здесь академии наук либо через свои институты, либо непосредственно в этом активнейшим образом участвуют. Это сферы медицины, генетики, космических исследований, создание новых приборов, гражданская сфера, так называемый умный город. Мы готовы взаимодействовать, если появится какого-то рода интерес. Сейчас у нас в этом участвует ряд петербургских институтов, у вас тоже отделение Академии наук достаточно активное.

Артур Парфенчиков рассказал, что у Карелии с Беларусью крепкие экономические и гуманитарные связи, белорусы являются третьей по численности этнической группой в регионе. В 2019 году товарооборот между Карелией и Беларусью составил 12,4 млн долларов. Несмотря на пандемию, за пять месяцев этого года товарооборот вырос на 45%.

Карелия поставляет в Беларусь минеральные и химические продукты, потребительские товары, древесину и изделия из нее, промышленное и электрооборудование, черные металлы, продукты питания, рыбу и ракообразных.

Беларусь, в свою очередь, отправляет в республику транспортные средства, черные металлы, продукты питания, потребительские товары, минеральные и химические продукты.

- У нас в планах повысить товарооборот с Беларусью до 100 млн долларов в год. Именно эта цифра звучала на моей встрече с Президентом Беларуси Александром Лукашенко в декабре 2018 года. Мы еще в начале пути в достижении этой цели, - сказал Артур Парфенчиков.

Наглядным примером тесного сотрудничества, по словам главы Карелии, стало создание на базе Онежского тракторного завода предприятия "Амкодор-Онего", которое реализует на территории республики инвестиционный проект по созданию и освоению высокотехнологичного импортозамещающего производства лесозаготовительной техники.

- Перспективы сотрудничества большие, но их надо развивать, - отметил Артур Парфенчиков. - Мы заинтересованы в скорейшей организации авиасообщения с Беларусью. Нам кажется, что экономика таких рейсов будет достаточно интересной. Желающих съездить в Беларусь, особенно в летний период, у нас немало. И у жителей Беларуси появится возможность приехать в Карелию, которая имеет на своей территории множество уникальных туристических объектов.

В эти дни в Карелии продолжается пресс-тур российских, белорусских и союзных журналистов "Научное сотрудничество и укрепление культурных связей Республики Беларусь и Республики Карелия", организованный Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня".

Журналисты уже побывали в музее-заповеднике "Кижи", Валаамском Спасо-Преображенском мужском монастыре, приняли участие в работе "круглого стола" в Карельском научном центре РАН, посетили предприятие белорусского холдинга "Амкодор-Онего". В пятницу участники пресс-тура встретятся с представителями Национальной культурной автономии белорусов в Карелии...