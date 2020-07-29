Информационное моделирование в строительстве – задел на будущее

Сейчас для абитуриентов очень волнительное время. Уже можно подавать документы на поступление в режиме онлайн. Кто-то видит свое будущее в строительстве. Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет (СПбГАСУ) у многих ассоциируется прежде всего с архитектурой. Но в стенах университета готовят не только архитекторов. Об особенностях приема "РГ" расспросила Наталию Орлову, ответственного секретаря приемной комиссии СПбГАСУ.

Вчерашние школьники беспокоятся: еще не все результаты ЕГЭ известны, а приемная кампания идет полным ходом. Как не пропустить сроки подачи документов?

Наталия Орлова: Ждать результатов ЕГЭ необязательно, документы можно подавать. Срок - до 18 августа. Но нужно учесть: на архитектурные специальности, для которых предусмотрены творческие испытания (по рисунку и композиции), - до 31 июля. Исключением является ландшафтная архитектура. Для этого направления творческие испытания не предусмотрены, и срок подачи документов - до 18 августа.

СПбГАСУ участвует в пилотном проекте по приему документов онлайн через портал Госуслуг (в проект вошли 53 вуза России, в том числе наш). В этом году порталом могут воспользоваться только выпускники школ этого года. Очень удобный вариант: вчерашний школьник через портал может подать документы сразу в пять вузов.

Для всех остальных, а также для тех, кто планирует поступать на направление, на которое предусмотрены творческие испытания, подача - через личный кабинет абитуриента на сайте вуза. Для ответов на вопросы абитуриентов у нас работает горячая линия. Можно позвонить по телефону, написать на почту.

Творческие испытания будут проходить не очно, а онлайн. На электронную почту абитуриенту будет выслан билет с индивидуальным заданием. Причем если ранее, при очном варианте, на выполнение задания отводилось три часа, в онлайне - только час. Нужно будет сделать не полноценный рисунок, а эскиз.

Сколько бюджетных мест предлагается в этом году?

Наталия Орлова: На бакалавриат и специалитет - 940, на магистратуру - 661, на аспирантуру - 14.

Вы упомянули о направлении ландшафтной архитектуры. Это специальность, стоящая особняком от архитектуры, раз на нее не предусмотрено творческое испытание?

Наталия Орлова: Нет, это только особенность приема. Ландшафтная архитектура - интереснейшее направление, и очень многие дисциплины, которые изучаются, - те же, как и у архитекторов. Но направление больше ориентировано на архитектуру, проектирование и дизайн объектов ландшафта, благоустройства и озеленения, дизайна внешней среды, на организацию ныне очень популярных открытых пространств, на садово-парковое искусство. Что касается применения ландшафтной архитектуры непосредственно в строительстве и ЖКХ, то это озеленение территорий, реставрация объектов в садах и парках. Графика, рисунок, компьютерные технологии обязательно входят в программу этого направления.

Одно из направлений на строительном факультете - стандартизация и метрология. Знания, полученные по этой специальности, можно будет применять только в строительстве?

Наталия Орлова: Нет, конечно. Выпускники востребованы не только в строительстве, но и на промышленных предприятиях, в учреждениях по сертификации продукции и услуг, даже в таможенных службах! Все отрасли народного хозяйства нуждаются в специалистах в области стандартизации и метрологии. Мы же даем комплексные знания в сфере технического регулирования. Это очень перспективное направление, и выпускники будут востребованы на рынке труда и сейчас, и через десятилетия.

По официальному названию направлений не всегда понятно, чему именно будут обучать студента. Например, что касается инженерных систем жизнеобеспечения в строительстве.

Наталия Орлова: На сайте есть полная информация о каждом направлении, о том, какие дисциплины изучаются, какие навыки осваиваются и в чем специфика обучения. Приведены сведения о том, где конкретно могут работать будущие выпускники.

По профилю "Инженерные системы жизнеобеспечения в строительстве" предусмотрено освоение очень многих позиций, в том числе умение разрабатывать и проектировать внутренние системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, газоснабжения зданий - как жилых, так и общественных и промышленных. Понятно, что без таких специалистов ни одно здание не спроектируешь.

Вуз идет в ногу со временем. Появляются ли новые специальности?

Наталия Орлова: Да, в этом году мы впервые набираем студентов по направлению "Информационные системы и технологии". В СПбГАСУ оно имеет свою уникальную специфику, поскольку ориентировано на подготовку специалистов, в совершенстве владеющих технологиями информационного моделирования в строительстве (BIM-технологии). В наше время они активно внедряются в России и в мире и являются основой цифровизации строительной отрасли. При таком подходе весь процесс проектирования, строительства и эксплуатации объектов переносится в единое информационное пространство, что позволяет централизованно управлять всеми изменениями, избегать множества ошибок и экономить ресурсы. Спрос на кадры в этой области уже сейчас огромный, а к моменту выпуска, через четыре года, он увеличится в разы. Но, отмечу сразу, в этом году прием - только на коммерческой основе. Надеемся, что в следующем году будут открыты и бюджетные места.

Несколько неожиданно: вуз - архитектурно-строительный, а один из факультетов - автомобильно-дорожный.

Наталия Орлова: Это один из старейших факультетов, ему 73 года. Его выпускники крайне востребованы, и понятно почему: транспортная система - в развитии. Это касается и автомобильного транспорта, и общественного, и грузового. А раз так, будут открыться новые автопарки, новые автосервисы. Транспорт - одна из немногих отраслей, которые мало затронула и пандемия.

Что вы посоветуете абитуриенту, который хочет связать свою судьбу со строительной отраслью, но не знает, на какое направление ему лучше пойти? До карантинных мер будущий абитуриент мог записаться, например, на программу "Стань студентом СПбГАСУ на один день", ходить вместе со студентами на лекции, посещать лабораторные занятия. Но теперь такой очной возможности нет.

Наталия Орлова: У нас вся подробная информация есть на сайте университета, в социальных сетях. Вывешено очень много роликов, в которых рассказывается о конкретных направлениях подготовки. Мы каждый день вывешиваем какую-то новую информацию.

В случаях, когда абитуриент подает заявление только на одно направление, мы связываемся с ним, рассказываем о других возможных направлениях. Чтобы абитуриент смог реализовать свое право подавать документы на три направления. Если на первоначально выбранное направление он не наберет баллов, у него будет отличная возможность попасть на смежное направление.

Что касается магистратуры, обязательно ли поступать на то же направление, по которому учился ранее?

Наталия Орлова: Нет. Можно выбрать совсем иное направление. И это отличный вариант: ведь тогда по окончании молодой человек получит фактически два высших образования. Это означает гораздо большие возможности для трудоустройства.