Как стать инженером для оборонно-промышленного комплекса

Балтийский государственный технический университет "Военмех" имени Д. Ф. Устинова у многих ассоциируется с освоением космических далей. Кого-то из выпускников судьба приводит в отряд космонавтов. Как раз сейчас на борту МКС один из них - Иван Вагнер. Среди людей, благодаря которым и развиваются новейшие технологии, много выпускников Военмеха.

Университет входит в топ-10 российского рейтинга эффективности вузов-2020 и в двадцатку лучших российских вузов для карьерного роста, согласно рейтингу Forbes. Об особенностях приема в университет "РГ" рассказывает кандидат технических наук, доцент Алексей Кузьмин, директор центра организации приема, ответственный секретарь приемной комиссии БГТУ.

Университет готовит инженерные кадры в области оборонных технологий и высокотехнологического сектора экономики. Направлений очень много, и все интересны. Что можно посоветовать абитуриенту, который еще в поиске?

Кузьмин: В первую очередь хочу сразу обозначить, что ВОЕНМЕХ - это гражданский университет, но со своими особенностями. Кстати, на первом курсе многие предметы совпадают, что позволяет при желании поменять направление.

Поступающие могут использовать сайт приемной комиссии, также на днях мы разместили виртуальный тур-360 по университету, работают колл-центр и онлайн-консультанты.

Для обеспечения информативности нами разработана система "Траектория", позволяющая поступающему увидеть в режиме реального времени, какую позицию он занимает в списках. По мере подачи или отзыва согласий на зачисление от абитуриентов, видно движение "вверх" или "вниз". Это дает возможность мгновенно оценить конкурсную ситуацию и принять решение.

Что делать, если все-таки недобрал баллов?

Кузьмин: Можно рассмотреть поступление на коммерческой основе. В нашем университете абсолютно реальные шансы затем перевестись на бюджет - при хорошей успеваемости.

Есть ли возможность поступить по целевому направлению?

Кузьмин: Да, и даже сейчас не поздно обратиться на одно из предприятий ОПК (список есть на сайте). Целевое обучение дает дополнительные бонусы, в том числе социальные гарантии, прохождение практик и последующее трудоустройство.

Можно ли получить сразу два образования - допустим, техническое и гуманитарное?

Кузьмин: Да, если сданы соответствующие ЕГЭ или вступительные испытания, проводимые университетом. И у нас не редкость, когда выпускник поработает год на предприятии, а потом для дальнейшего карьерного роста приходит за вторым образованием, например в сфере экономики, менеджмента.

Ваш институт - кузница кадров для предприятий, чья деятельность составляет гостайну. Значит, у вас нет международных проектов?

Кузьмин: Есть международные программы с Киргизией и Китаем. Также есть российско-норвежская программа бакалаврского уровня МВАЕ, российско-эстонская программа. Они включают изучение дисциплин по менеджменту, экономике и бизнесу. Принимаются на них студенты со второго курса.

Понятно, что тематика вузовских разработок - во многом закрытая. Приведите примеры открытых направлений.

Кузьмин: В определенных проектах у нас могут принимать участие даже школьники. В частности, у молодежи огромный интерес к беспилотным летательным и космическим аппаратам.

Что касается наших студентов и аспирантов, то здесь основное - чтобы разработка не только была интересна в процессе создания, но и имела практическое значение. Например, на общероссийском форуме "Армия-2019" был представлен малоразмерный газотурбинный двигатель. Серийного производства подобных двигателей в России нет, закупка их производится в других странах. Мы же предложили отличную альтернативу и после доработки представим крайне востребованный на рынке продукт.

Судя по всему, проблем с трудоустройством выпускников нет?

Кузьмин: Более 85 процентов молодых людей трудоустраиваются на профильных предприятиях оборонно-промышленного комплекса или на иные предприятия по полученной специализации. Мы работаем в тесном контакте с ведущими предприятиями АО "Информационные спутниковые системы", АО "ГОЗ Обуховский завод", АО "Климов", АО "КБСМ", АО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор", ООО "Балтийский завод - Судостроение" и многими другими.

При желании студент может найти себя и в других сферах. И будет очень востребованным. Грубо говоря: если разбираетесь в ракетных двигателях - разобраться в вопросах техники гражданского назначения будет легко.

Контакты

Балтийский государственный технический университет "ВОЕНМЕХ": Санкт-Петербург, 1-я Красноармейская ул., д. 1/21, метро "Технологический университет".

Сайт: voenmeh.ru

vk.com/priembstu

Тел. 8 800 201 25 11

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