ЛГУ имени А. С. Пушкина обучает по более чем 190 образовательным программам

Ленинградский государственный университет имени А. С. Пушкина - молод, ему не исполнилось и тридцати лет. Но за это время он смог превратиться из учебного заведения для повышения квалификации педагогических кадров в полноценный университет, отвечающий современным требованиям. Теперь в нем 11 факультетов, включая колледж. В стенах ЛГУ можно получить образование всех уровней: среднее профессиональное, высшее - бакалавриат, магистратура, аспирантура. Об особенностях приема "РГ" рассказывает Станислав Еремеев, ректор ЛГУ имени А. С. Пушкина.

Ректор ЛГУ имени А. С. Пушкина Станислав Еремеев: Наши выпускники востребованы на рынке труда. Фото: Пресс-служба ЛГУ имени А.С.Пушкина

В этом году университет, как и все остальные вузы, проводит прием онлайн. Есть ли сложности? И в ЛГУ есть направления, связанные с проведением дополнительных вступительных испытаний (педагогическое образование по профилям "Музыка", "Изобразительное искусство", "Физическая культура", "Журналистика", "Дизайн среды").

Еремеев: Онлайн-подача документов практикуется у нас много лет. Для нас это не новинка. Другое дело, что раньше дистанционно (либо через Почту России) подавал документы каждый десятый абитуриент, теперь - все. Но алгоритм разработан. Причем в этом году документы можно подавать, не дожидаясь результатов ЕГЭ. Эти сведения приемная комиссия получит из общегосударственной базы данных.

Что касается творческих испытаний, то основной блок пройдет с 5 по 12 августа (13 августа - резервный день).

Можно ли учиться одновременно на двух направлениях?

Еремеев: Да, но это будет тяжело. Проще после получения диплома пройти программу по дополнительному обучению. Например, у нас очень популярно переобучение по психологии, менеджменту, иностранным языкам.

Университет работает по более чем 190 образовательным программам. Но даже сейчас не каждый абитуриент четко представляет, какую специальность он хочет получить. Как сориентироваться?

Еремеев: У нас проходили в режиме онлайн дни открытых дверей, они есть в записи на сайте университета. Есть презентации, подробные рассказы о каждом направлении. Мы всегда уделяли онлайн-экскурсиям большое значение. 70 процентов наших студентов - из других регионов, и эта информация была важна для них.

Университет занимает первое место среди вузов Петербурга по такому показателю, как трудоустройство выпускников в течение года после окончания вуза. У вас он равняется 80 процентам. Как удается добиться столь высокого результата?

Еремеев: Это данные Рособрнадзора. Наши студенты уже со второго-третьего курсов активно сотрудничают с нашими партнерами. Подписан 2581 договор с различными предприятиями и учреждениями, то есть потенциальными работодателями! Наши выпускники востребованы на рынке труда!

Что касается творческих специальностей, то наши преподаватели - члены союзов художников, архитекторов, дизайнеров, они помогают бывшим студентам и после окончания вуза.

И еще: мы стараемся ориентировать студентов на реальную ситуацию на рынке труда, чтобы не было завышенных требований.

По направлению "Физкультура" на что могут рассчитывать выпускники? На место учителя физкультуры?

Еремеев: Спектр велик, физкультура, оздоровление - это теперь огромная индустрия. Можно стать и фитнес-тренером, и спортивным тренером. А можно и самому стать спортсменом. У нас ребята показывают отличные результаты в спорте.

А те, кто пошел по направлениям графического дизайна, дизайна среды, востребованы на рынке труда?

Еремеев: Это очень перспективные направления. Аутентификация брендов, рекламная продукция, издательская деятельность - всегда в цене. Что же касается дизайна среды, то сейчас массово преображаются не только крупные города, но и города маленькие, поселки. Создаются открытые пространства, многофункциональные парковые зоны. Над такими проектами у нас активно работают еще в вузе. Например, разработан проект благоустройства и озеленения студенческого бульвара в Сланцах.

И у вас есть самые современные научные направления, например биотехнологии, экология природопользования...

Еремеев: Да, это и молекулярная биология, и геномика, и молекулярная генетика. У нас отличные контакты с РАН, профильными НИИ. Что касается экологии, то без экологического обоснования сейчас ни один проект не обходится.

Открываете ли новые специальности?

Еремеев: Да, второй год мы принимаем по профилю "Социальная работа", готовим специалистов по социальному страхованию и пенсионному обеспечению. Спрос на этих специалистов велик: это и государственные учреждения, в том числе ПФР, и коммерческие организации.

Контакты

ЛГУ имени А. С. Пушкина: Санкт-Петербург, Пушкин, Петербургское ш., д. 10.

Полную информацию о поступлении можно получить по тел.: (812) 500-94-89, 465-66-99, 451-94-42, 451-94-44, 8-911-011-08-04,

e-mail: priemlgu@lengu.ru, а также на странице вуза в "ВКонтакте".

Приемная комиссия работает с понедельника по пятницу

с 9.00 до 17.00, в субботу - с 9.00 до 14.00.

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