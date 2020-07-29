Под Калининградом подросток утонул во время похода на шлюпках

Девятиклассник Калининградского морского лицея утонул на Балтийской косе во время шлюпочного похода, организованного образовательным учреждением.

Трагедия произошла 28 июля, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. Сейчас ведомство проводит проверку исполнения федерального законодательства по факту организации похода несовершеннолетних учащихся и деятельности лицея при выделении для похода плавсредств и их безопасности.

На место происшествия выезжали сотрудники прокуратуры Балтийска, которые координировали действия правоохранительных органов и организовали процессуальную проверку обстоятельств гибели школьника. По итогам проверки будет дана правовая оценка действиям организатора и участников похода.