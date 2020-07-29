Под Петергофом неизвестные взорвали банкомат и похитили деньги

В Петродворцовом районе произошел подрыв банкомата. Полиция Северной столицы возбудила по данному факту уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, добычей напавших на офис банка стали 610 тысяч рублей.

- Неизвестные вырвали металлическую решетку и, отжав окно стеклопакета, проникли в помещение офиса, где путем подрыва повредили банкомат, откуда похитили 610 тысяч рублей и с места происшествия скрылись, - рассказали в главке.

При этом преступники знали о том, что зона банкомата оборудована камерами видеонаблюдения, и залили их краской. В соответствии с частью 3 статьи 158 УК РФ за кражу с отягчающими обстоятельствами злоумышленникам может грозить до шести лет лишения свободы.