Полторы тысячи экспонатов, десятки залов в четырех дворцах. Кипренский, Венецианов, Брюллов, Рерих, Серов, Левитан, Нестеров, Врубель - это даже близко не полный перечень художников, работы которых представлены на открывшейся накануне выставке "Художники и коллекционеры - Русскому музею. Дары. Избранное. 1898-2019". А есть еще скульптуры, монеты, декоративно-прикладное искусство. В год своего юбилея музей показал самые знаковые дары, которые были получены за всю его 125-летнюю историю.

Выставка проходит одновременно в Михайловском замке, Корпусе Бенуа, Строгановском и Мраморном дворцах. Многие работы хорошо знакомы любителям живописи по постоянной экспозиции музея. Для выставки их даже не стали перемещать в другие залы. Как говорят в самом Русском музее, тогда бы пришлось перевесить добрую часть экспозиции, ведь подарки от венценосных особ, частных коллекционеров и художников были одной из основ пополнения музейного фонда.

Поэтому, например, "Бурлаки на Волге" и "Садко" остались в залах постоянной экспозиции, посвященной творчеству Репина. Но рядом с этими полотнами появилась информационная табличка, сообщающая, что данные работы были приобретены Александром III и переданы в музей. Участие в создании коллекции Русского музея принимали и другие венценосные особы. Например, Николай II и его семья приобрели для музея свыше 250 произведений искусства.

Научный руководитель проекта - заместитель генерального директора Русского музея по научной работе Евгения Петрова - обращает внимание на сам подход к формированию коллекции. К примеру, известно, что Николай II прохладно относился к творчеству Валентина Серова, но тем не менее на посмертной выставке художника по указанию императора было приобретено порядка 15 работ. Сейчас они представлены в Корпусе Бенуа в постоянной экспозиции. Наравне с работами художников-передвижников члены императорской фамилии дарили музею и работы других мастеров кисти. Устроители выставки попытались собрать некий срез русского искусства во всех его проявлениях.

- В создании Русского музея принимали участие и купцы, и предприниматели, и разночинцы, - рассказал директор Государственного Русского музея Владимир Гусев. - В списке дарителей - 564 имени. И эта выставка - благодарность тем, кто создавал первый в России музей русского искусства, ставший сегодня крупнейшим в стране национальным музеем.

Выставка проходит одновременно в Михайловском замке, Корпусе Бенуа, Строгановском и Мраморном дворцах

Помимо работ, которые каждый россиянин знает, что называется, со школьной скамьи, на выставке представлены и неформатные полотна, которые не присутствуют в постоянной экспозиции. Например, посетители смогут увидеть работы, относящиеся к японскому периоду творчества Василия Верещагина.

И таких удивительных открытий на выставке много. В Корпусе Бенуа в выставочных залах представлены произведения конца XIX - середины ХХ века. В Михайловском замке можно увидеть иконы и живопись XVIII - середины XIX веков, в Мраморном дворце экспонируются работы современных художников, а в Строгановском дворце - декоративно-прикладное искусство.

Продлится выставка до 14 ноября.