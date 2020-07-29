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29.07.2020 08:30
Образование

СПбГУПТД: от анимации до бизнес-аналитики

Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 166(8220)
Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) - это крупнейший вуз России художественно-технологического профиля. Здесь готовят специалистов для текстильной, легкой, полиграфической промышленности и медиатехнологий, в областях промышленной тепло- и электроэнергетики, информационных технологий, автоматизации технологических процессов и систем обработки информации, химической и биотехнологии, техносферной безопасности, а также в сфере технической эстетики и дизайна, технологии художественной обработки материалов, декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.
За десять лет набор студентов на "Графический дизайн" в СПбГУПТД увеличился в четыре раза. Фото: Пресс-служба СПбГУПТД За десять лет набор студентов на "Графический дизайн" в СПбГУПТД увеличился в четыре раза. Фото: Пресс-служба СПбГУПТД
За десять лет набор студентов на "Графический дизайн" в СПбГУПТД увеличился в четыре раза. Фото: Пресс-служба СПбГУПТД

На вопросы "РГ" отвечает проректор по информационной политике и приему СПбГУПТД Анна Коробовцева.

Какие новые образовательные программы предлагает Университет промышленных технологий и дизайна абитуриентам?

Коробовцева: В этом году мы ввели две новые образовательные программы в сфере IT-технологий: это "IT-решения и обеспечение аналитических бизнес-процессов" и "IT-технологии создания цифрового контента". Разработка этих программ - это своего рода отклик на сформировавшуюся потребность рынка. Их задача - это обучение креативных медиаинженеров, универсальных мультимедийных специалистов и бизнесс-аналитиков.

В СПбГУПТД реализуется программа "Прикладная информатика в дизайне". Конкурс на обучение по ней составляет 22-24 человека на место, она дает глубокую подготовку в области IT-технологий и цифрового дизайна.

Также в этом году запускается новая программа магистратуры "Урбанистическое искусство". Его феномен сейчас очень актуален не только в творческой, но и в образовательной среде. Программа готовит экспертов, организаторов urban art фестивалей, проектов в городской среде, выставок, готовых продвигать художественный продукт на отечественный и зарубежный арт-рынок.

Одна из самых востребованных программ - "Анимация и компьютерная графика (компьютерные игры)". Количество поступающих на нее растет с каждым годом. Сейчас конкурсная ситуация такова, что победителей и призеров олимпиад школьников в два раза больше, чем бюджетных мест. В рамках программы студенты разрабатывают интерфейсы, фоны, среды, существ, персонажей и объекты для компьютерных игр, разрабатывают анимацию и графику для них, создают анимационные фильмы и ролики.

Вуз играет весомую роль в жизни страны благодаря проектам, заказчиками которых являются Министерство науки и высшего образования РФ и правительство Санкт-Петербурга. Что это за проекты?

Коробовцева: Действительно, с 2019 года в рамках национального проекта "Демография" СПбГУПТД бесплатно предоставляет профессиональное обучение гражданам предпенсионного возраста по международным стандартам WorldSkills и по собственным программам обучения. А осенью этого года при поддержке Агентства стратегических инициатив и АНО "Платформа НТИ" на базе нашего вуза откроется высокотехнологичная площадка для коллективной работы над проектами будущего "Точка кипения". Проект направлен на развитие сектора креативной экономики, цифрового дизайна, виртуальной реальности и цифровых технологий. Благодаря нашей инфраструктуре и потенциалу мы сможем поддержать запуск интересных идей.

Также в апреле этого года вуз получил поддержку Министерства науки и высшего образования РФ в реализации Программы по содействию занятости обучающихся вузов Санкт-Петербурга на 2020 год. Благодаря нашей программе, которая стала одним из пяти региональных пилотных проектов, вузы города и компании-партнеры имеют возможность обеспечить занятость студентов очной формы обучения в период пандемии.

Скольким студентам помог проект по трудоустройству, запущенный СПбГУПТД?

Коробовцева: Проект уже помог более 13 тысячам студентов, оказавшимся в сложной жизненной ситуации во время пандемии. Многие семьи лишились части заработка в этот период, особенно было сложно студентам, чьи родители ввиду специфики деятельности не могли работать удаленно и лишились дохода полностью. Программа сделала возможным объединение потребностей вузов в помощи при переходе на дистанционный формат обучения, и студентов в подработке.

Нами запущен сайт студработа.рф, где студенты выбирают направление занятости, получая инструкции и ответы на вопросы в режиме онлайн. Заработная плата составляет прожиточный минимум в Санкт-Петербурге - 12 622,10 рубля. Партнерами программы стали Фонд "Росконгресс", Платформа НТИ и Университет 20.35, Ботанический сад Петра Великого, Социальная школа Каритас.

Контакты:

Сайт СПбГУПТД: sutd.ru

Сайт приемной комиссии: prouniver.ru

Главный корпус: Санкт-Петербург, Большая Морская ул., 18.

Тел. +7 (812) 315-07-47,

e-mail: priemcom@sutd.ru

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