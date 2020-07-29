В Калининградской области в межрайонную больницу завезли оборудование для лапароскопии. Это уникальное событие для "провинциальной" медицины региона - раньше помощь такого уровня можно было получить только в Калининграде.

Речь идет о межрайонной больнице N 1. Она находится в небольшом городке Пионерском и обслуживает жителей окрестных приморских муниципалитетов: Светлогорска, Янтарного и других. Сейчас учреждение готовится опробовать новую лапароскопическую стойку. На ее покупку областной бюджет выделил более девяти миллионов рублей.

Лапароскопическое оборудование позволяет проводить множество операций. В том числе такие, как удаление желчного пузыря или пластика грыжи. Если при традиционной хирургии требуются большие разрезы, при лапароскопии достаточно нескольких проколов диаметром около сантиметра. В результате не остается рубцов, а восстанавливается человек после операции очень быстро. В Пионерском полагают, что срок пребывания пациентов в стационаре сократится до двух-трех дней.

- Мы с нетерпением ждали оборудование. Это большой шаг вперед, приближение к малой эндовизионной хирургии, - отметил главный врач больницы Александр Гельд. - В области ни одна районная больница похвастать таким оборудованием не может, мы первые. Это совершенно новая модель с широким спектром диагностики заболеваний. Оборудование сократит количество осложнений при лечении.