В Ленобласти раскрыто жестокое убийство в гараже

В Ленинградской области полиция по горячим следам раскрыла жестокое убийство. По информации пресс-службы ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, 22-летнего юношу в ходе пьяной ссоры забили лопатой и молотком.

Заявление о пропаже сына подала 44-летняя жительница поселка Назия Кировского района. Она рассказала, что накануне он ушел от друзей около трех часов дня, но домой так и не вернулся. В тот же день в лесном массиве в полутора километрах от деревни Бабаново было обнаружено тело с многочисленными травмами.

- Установлено, что в гараже у дома 20 по Школьному проспекту в результате внезапно возникшей ссоры после совместного распития алкогольных напитков, на фоне личных неприязненных отношений пропавшего избили лопатой и молотком, после чего вывезли его на автомобиле Ford Fusion в лесной массив, где закопали, - рассказали в главке.

Следственными органами СУ СК РФ по региону возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ "Убийство". По подозрению в совершении данного преступления задержаны трое жителей поселка Назия, один из них ранее судим.