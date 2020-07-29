В Ленобласти задержали обворовавшую пенсионеров аферистку

Сотрудники уголовного розыска совместно с полицейскими из Бокситогорского и Тихвинского районов Ленобласти обезвредили жительницу Волхова, которая совершала мошеннические рейды по квартирам стариков под видом сотрудника коммунальных служб.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, неоднократно судимая 44-летняя женщина была задержана у себя дома 28 июля. За последние месяцы она похитила у жительниц Пикалева и Тихвина более полумиллиона рублей, возраст потерпевших колеблется от 83 до 85 лет.

Злоумышленница представлялась электриком и с помощью телефона имитировала применение прибора для измерения напряжения. После "обследования" оказывалось, что владелицы жилья якобы переплачивали за энергопотребление и им причитается компенсация, которую "электрик" была готова выплатить немедленно. Аферистка просила жертв разменять пятитысячную купюру и, как только становилось ясно, где в квартире содержатся наличные, просила пожилых женщин выйти в другую комнату для проверки еще одной розетки. Пока хозяйки отлучались, мошенница похищала деньги.

Во время обыска у подозреваемой были изъяты четыре ноутбука, 11 мобильных телефонов, штык-нож, резиновая палка и устройство, напоминающее прибор для подавления сигнала сети. Также были задержаны связанные со злоумышленницей четверо ее сородичей в возрасте от 23 до 43 лет, являющихся членами одной из городских этнических общин. Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".