В Мурманской области появился "мобильный технопарк" для детей

В Мурманск из Нижнего Новгорода прибыла передвижная автолаборатория для детского технопарка "Кванториум-51".

- По нашей стране курсируют уже 15 мобильных "Кванториумов", - рассказала руководитель детского технопарка "Кванториум-51" Елена Бекряшева. - Мы рады, что теперь возможность осваивать программы естественно-научной и технической направленности с помощью современного оборудования появится и у ребят в отдаленных городах и селах Мурманской области.

Дети, которые будут заниматься в мобильном "Кванториуме", смогут получить навыки робо-конструирования и моделирования, проводить опыты в дополненной и виртуальной реальности.

В оставшееся до начала учебного года время в передвижную лабораторию будут устанавливать высокотехнологичное оборудование. Приобретены компьютеры и периферийные устройства, товары для моделирования и скетчинга (быстрых рисунков), материалы для инженерного творчества. Кроме того, в мобильном "Кванториуме" разместят фрезерно-гравировальный и лазерно-граверный станки, 3D-принтеры, паяльное оборудование.

Осенью мобильный технопарк поедет в Кандалакшский, Кольский, Ловозерский, Печенгский и Терский районы Заполярья, а также в ЗАТО Видяево.