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29.07.2020 15:32
Рубрика: Спорт

Каникулы с мячом и ракеткой

Текст: Марина Ледяева
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 166(8220)
В Ненецком округе организовали бесплатные спортивные занятия для детей на площадках при школах, спорткомплексах и домах культуры.

Этим летом многие юные северяне не смогли улететь на юг, а пришкольные лагеря не открылись. Ребятам хочется погонять мяч, но спортивные площадки есть не в каждом дворе. Администрация НАО предложила задействовать для этого другие объекты.

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
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Занятия для детей уже стартовали в Нарьян-Маре и 11 селах округа, в том числе самых отдаленных. Студенты-физкультурники проводят спортивные игры каждый будний день с 14.00 до 19.00. Присоединиться может любой желающий. Особой популярностью у детворы пользуются футбол, волейбол, теннис и бадминтон.

К полезному делу решили подключить и родителей. Тем, кто захочет собрать детскую команду на пришкольных площадках, молодежный центр НАО бесплатно предоставит спортивный инвентарь.

- Если во дворе есть дети, которые хотят заниматься на территории школы, кто-то из их родителей вполне может взять организацию на себя, - говорит и. о. руководителя департамента образования, культуры и спорта НАО Антон Пустовалов. - Мы уже начали переговоры с отцами на эту тему, и они положительно восприняли нашу инициативу.

Контакт

Информацию о летних занятиях спортом для детей сообщат в окружном молодежном центре: (81853) 4-44-11.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Физкультура Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Нарьян-Мар

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