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29.07.2020 12:26
Рубрика: Экономика

В Петербурге на треть упали продажи машин

Текст: Алексей Стригин (Санкт-Петербург)
В Санкт-Петербурге в первой половине 2020 года, согласно опубликованным данным агентства "Auto-Dealer-СПб", было продано на 27 процентов новых легковых и легких коммерческих автомобиля, чем годом ранее.

Только в июне ситуация улучшилась - падение составило 16 процентов по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Только три бренда в топ-10 показали рост продаж. Это LADA, Hyundai и Skoda, которые участвуют в госпрограммах поддержки автомобильной индустрии.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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- Динамика петербургского авторынка хуже общероссийской, что легко объяснить: петербургские дилеры по сравнению с другими ведущими регионами дольше остальных находились в локдауне - почти 2,5 месяца - и открыли свои двери только на второй неделе июня, - отмечает ведущий эксперт "Auto-Dealer-СПб" Евгений Еськов. - Несмотря на такую ситуацию, по результатам первого полугодия нашлись бренды, которые нарастили продажи. В основном, это представители премиального сегмента и ведущие китайские марки.

В целом по стране, падение продаж за указанный период составило 23,3 процента сообщают аналитики Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Июнь "ознаменовался" снижением уровня продаж на 14,6 процента или на 21 038 штук меньше по сравнению с июнем 2019 года.

-После двух месяцев резкого падения продаж автомобилей в июне появились признаки медленного возвращения к результатам прошлого года. Несмотря на то, что дилеры работают, меры государственной поддержки дополнительно стимулируют продажи и положительно сказывается отложенный спрос. Падение на 23% по сравнению с июнем прошлого года в целом соответствует новому прогнозу АЕБ на 2020 год. Новый прогноз основан на предположении о продолжении государственной поддержки стимулирования покупательского спроса и отсутствии второй волны пандеми, - комментирует председатель автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.

Фото: iStock
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Спрос на автомобили с пробегом в июле восстановился на 75 процентов, утверждают эксперты. Однако еще в апреле он не превышал 15 процентов от показателей начала года. В целом же рынок поддержанных автомобилей в стране больше рынка новых в три раза и по итогам прошлого года оценивается в 5,4 миллиона единиц. Такое относительно стабильное положение аналитики объясняют тем, что в период экономической нестабильности покупатели стараются экономить и выбирают более дешевые машины.

Стоит отметить, что ситуация в других странах - не лучше. Так в относительно экономически стабильном Китае, в первом полугодии продаже автомобилей также сократились на 22, 5 процента, а годовое падение продаж прогнозируется на уровне 11 процентов, сообщает Китайская ассоциация производителей пассажирских автомобилей (СРСА).

Для многих производителей такая ситуация с продажи - фактически, катастрофа. Например, Nissan прогнозирует операционные убытки в 4,5 миллиарда долларов, которые будут самыми большими с 1977 года.

Тем временем

Петербургское представительство компании Hyundai подало ходатайство в ФАС России о получении в собственность основных производственных средств автозавода General Motors в Шушарах. Это завод простаивает с 2015 года, когда General Motors отказался от выпуска машин на петербургской площадке.

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