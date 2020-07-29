Длительный карантин по новой коронаровирусной инфекции сказался на работе государственных социальных учреждений города, в том числе - так называемых социальных гостиниц для подростков. Некоторые из них были закрыты, в других оставались лишь те ребята, которых на время карантина не смогли забрать родители или опекуны. Теперь эти гостиницы вновь принимают юношей и девушек. Как показывает многолетняя практика, гостиницы востребованы круглогодично. Город располагает шестью такими учреждениями (в Выборгском, Калининском, Красносельском, Петроградском и Центральном районах), являющимися подразделениями районных центров помощи семье и детям.

- Наша гостиница уже приняла первых ребят. Это подростки, которые жили здесь еще до карантина, но затем, на время сложной эпидситуации, родственники их забрали. Еще несколько новых ребят сейчас оформляют документы, - сказала Татьяна Рыженко, заведующая Центром помощи семьи и детям Невского района.

- У нас гостиница не закрывалась. Родители и опекуны приняли решение, что дети останутся здесь, - уточнила Наталья Стрекач, заведующая аналогичным центром Калининского района. - Примерно 70 процентов ребят - из приемных и опекаемых семей.

Проживание, отличное питание, организация досуга и прочее здесь бесплатны. В учебное время дети посещают школы и колледжи. В летнее время многие подопечные подрабатывают: в садово-парковом хозяйстве, в коммунальных службах, в заведениях общепита, даже в налоговой инспекции и военкомате. Деньги обычно зарабатывают небольшие, около 10 тысяч рублей в месяц, но отношение к этим деньгам у ребят трепетное: это заработанные деньги, а не выданные родителями или опекунами.

С ребятами работают педагоги, психологи, при необходимости помогают юристы. Главное: помочь преодолеть сложную жизненную ситуацию, в которой оказался подросток. По возможности стараются сохранить семью: чтобы после гостиницы юноша или девушка вернулись домой, а не попадали в сиротское учреждение.

Санкт-Петербург стал первым городом, создавшим подобные центры. Теперь его опыт применяют в других частях страны

Как же ребята попадают в социальную гостиницу? Родители (опекуны) обращаются в органы соцзащиты с просьбой на время забрать подростка, с которым уже не могут справиться (причем взрослые стараются не замечать собственных ошибок в воспитании отпрыска). Сложно, если родители (опекуны) изначально ожидали от ребенка идеального поведения, имея завышенные требования. Другая, и отнюдь не редкая, категория - семьи с большими деньгами. В таких семьях все очень "крутое", а ребенок... становится ненужным. Такие родители могут прийти и потребовать: "Поменяйте-ка нам ребенка за пару месяцев, а мы пока отдохнем, на Канары съездим". Еще одна категория - дети, взятые под опеку бабушками-дедушками. Непонимание здесь во многом спровоцировано большой возрастной разницей. Попадают в соцгостиницы и дети, родители которых бурно разводятся, и те, у кого в жизни появился отчим (мачеха). Есть и ребята из неблагополучных семей. И очень тяжелая категория - ребята, пережившие домашнее насилие. (К счастью, такие случаи единичны, но они есть.)

Здесь учат ребят не только азам самостоятельной жизни (готовке, навыкам покупок, планировке бюджета). Их учат воспринимать мир по-другому. Объясняют: никто не может заставить родителей поменяться. Но если тебе пятнадцать, ты вполне сам можешь осознать, что протесты и прогулы занятий - удар по твоему будущему, которое тебе нужно строить.

Карантинные меры внесли коррективы в схему работы социальных гостиниц. Пока были закрыты музеи, парки, вся "досуговая часть" проводилась строго в самих гостиницах. Да и сейчас вариантов куда-то сводить подопечных не очень много.

Гостиницы рассчитаны на небольшое число подростков (до десяти), и живут в них ребята до полугода (но срок может быть продлен). Важный фактор: в социальных гостиницах стараются обустроить все очень красиво и современно. Например, гостиница Калининского района больше напоминает культурное пространство в стиле лофт. Психологи и педагоги считают: хорошие условия проживания для ребят особо притягательны. Более того, когда подросток возвращается в родной дом, где грязновато, он будет стараться навести порядок и там. Тем более что за время проживания в гостинице его обучили бытовым навыкам.

Уже покинув стены гостиницы, ребята время от времени сюда заезжают. Посоветоваться, рассказать об успехах. Гостиница остается для них местом, где всегда выслушают и помогут.

Мнение

Александр Ржаненков, председатель Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга:

- В 1990-е годы очень остро проявились социальные проблемы у самых разных категорий граждан. Особенно пострадали дети, которые часто были предоставлены самим себе, пока родители пытались заработать денег на жизнь. При этом произошла колоссальная смена жизненных ориентиров и идеалов, рост насилия и жестокости - все это тоже влияло на жизнь людей. Очень вовремя к нам пришли неравнодушные общественники с инициативой создания специализированных центров для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. И поскольку к решению проблемы детей, внезапно ставших взрослыми по разным причинам, необходимы были особый подход, подготовленные специалисты и само место, где бы они чувствовали себя в безопасности, то город откликнулся на эту инициативу. Нормативная база позволяла создать сеть различных центров для детей. Санкт-Петербург в этой работе был первым, к нам потом обращались с просьбами поделиться опытом. И годы работы показали, что такая деятельность востребована, поскольку помогает сохранить жизнь и здоровье нашим детям.