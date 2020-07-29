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29.07.2020 19:38
Рубрика: Общество

Перестроят особняк

В Петербурге приступили к созданию хосписа для молодежи
Текст: Евгения Цинклер (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 167(8221)
В Санкт-Петербурге приступили к созданию хосписа для молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет - первого в России. Под заведение будет перестроен старинный особняк в Пушкине, в котором ранее располагался санаторий "Малютка". Предполагается, что в хосписе будет восемнадцать мест для молодых людей, нуждающихся в паллиативной помощи.

Проект финансирует благотворительный фонд "Детский хоспис" - он инвестирует 400 миллионов рублей. Пациентами хосписа для "молодых взрослых" станут в первую очередь те, кто прежде находился в детском хосписе, объясняет протоиерей Александр Ткаченко, курирующий работу петербургского детского хосписа, который восемнадцать лет назад стал первым таким заведением России. Подросшие пациенты детского хосписа и станут первыми новоселами особняка в Пушкине.

Онкологических больных будут регулярно обследовать всю жизнь

- Хосписы делятся на детские и взрослые. В последних находятся пациенты в завершающей стадии - чаще всего это онкологические больные, - объясняет Александр Ткаченко. - Цель взрослых хосписов - помочь человеку достойно закончить свой жизненный путь. В детских же хосписах 85 процентов пациентов - с заболеваниями неонкологическими - неизлечимыми: постоянно прогрессирующими, но позволяющими сохранять социальную активность. Задача создаваемого хосписа для молодых людей - сохранить качество их жизни, оказать психологическую и духовную поддержку, помочь оставаться в обществе, продолжать учебу, заниматься творчеством. До тех пор пока болезнь не перешла в терминальную стадию.

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