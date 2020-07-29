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29.07.2020 19:34
Рубрика: Экономика

В Петербурге предложили ввести квоту на подвоз пассажиров с остановок

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Комитет по транспорту Петербурга предложил запретить одним и тем же транспортным средствам забирать пассажиров с одних и тех же площадок чаще трех раз в месяц. Как сообщает пресс-служба администрации Северной столицы, эта мера призвана бороться с нелегальными перевозчиками.

Ввести такую квоту сам комитет по транспорту не правомочен. Поэтому ведомство обратилось с законодательной инициативой в парламент Северной столицы. Поправки предлагается в вести в городской закон, регулирующий регулярные пассажирские перевозки.

Фото: Сергей Куксин/РГ
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Законопроект уже получил согласование в Ространснадзоре, также его изучили в юридическом комитете, а также в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле.

В комитете по транспорту отмечают, что с начала года на улицах Петербурга выявлено 17 нелегальных автобусов.

В Петербурге есть городской перевозчик "Пассажиравтотранс", а также несколько частных компаний. У каждой компании имеется перечень маршрутов, по которому она может возить пассажиров. Весь транспорт проверяется, водители проходят ежедневную медкомиссию.

В нелегальном транспорте у пассажиров нет никаких гарантий безопасности, к тому же, перевозчики из "черной" зоны не платят налогов ни в городской бюджет, ни в федеральный. Но сам пассажир, когда садится в маршрутку, может и не догадываться, что она нелегальна. Учитывая, что посадка и высадка пассажиров производится на остановках, комитет по транспорту и предлагает ввести квоту.

Если идея комитета по транспорту будет принята, то, пассажирский микроавтобус, который единоразово нанят для перевозки граждан, например, на какое-то мероприятие, сможет беспрепятственно развести людей. Но если этот же автобус более трех раз в месяц будет забирать и высаживать граждан с одной и той же остановки, то у комитета могут появиться обоснованные подозрения, что автобус нанят не на мероприятие, а осуществляет регулярные пассажирские перевозки, то есть, ведет нелегальную деятельность.

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