Санкт-Петербург богат брандмауэрами, трансформаторными будками и прочими строениями технического назначения с глухими стенами, не говоря уже о заборах - временных и постоянных. Все это привлекает внимание любителей граффити. Рисуют кто во что горазд. Теперь граффити хотят узаконить. Памятку для петербургских молодых художников с перечнем условий и требований разработал Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

По словам Юлии Аблец, председателя комитета, к ним достаточно часто обращаются молодые художники, желающие своими творениями украсить стены зданий. Но ребята боятся, что их рисунок закрасят или же они получат штраф за свои действия. Так что необходимость в создании такой памятки назрела давно.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе комитета, основное требование - соответствие формату, общей концепции, архитектурному облику. Нужно учитывать особенности зданий, их фасадов, а также факт, насколько граффити актуальна для конкретного объекта. Есть перечень зданий, на которых граффити запрещены, прежде всего это касается объектов культурного наследия.

Понятно, что первое, с чего должен начать художник, - нарисовать эскиз, который он должен будет согласовать с собственником здания или сооружения. Если все хорошо и возражений нет, проект подается на согласование в Комитет по градостроительству и архитектуре. Получив разрешение, художник может приступать к работе - обязательно в присутствии представителя собственника (время согласовывается с собственником не менее чем за три дня до начала работ). Приобретение необходимых материалов и средств индивидуальной защиты - обязанность художника. Он же будет обязан следить за сохранностью рисунка. Если рисунок пришел в негодность, его необходимо либо удалить, либо восстановить. Художник сам выполняет эту работу, опять-таки предварительно ее согласовав с собственником здания или сооружения. Важно: самостоятельное, без разрешения, внесение изменений в граффити запрещено.

Эскиз будущего творения должен быть согласован с собственником здания и городскими чиновниками

Как "РГ" пояснили в Комитете по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями, сейчас памятка для художников дорабатывается, но уже в августе она будет утверждена. Так что любителям граффити советуют набраться терпения и подождать, пока творческие идеи можно будет реализовать в строгом соответствии с законом.

Кстати

Санкт-Петербург имеет уникальный Музей стрит-арта, расположенный на площадке работающего предприятия.