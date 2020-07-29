В Петроградском районе во дворе-колодце по адресу: Полозова, 6/17 - в ближайшие дни снесут арт-объект. Любителям неформальных достопримечательностей Северной столицы он известен как дворик Нельсона. На нестандартное оформление территории пожаловались горожане.

Дворик на Петроградской стороне обустроил бездомный художник. Его зовут Нельсон Искандарян. Почти десять лет он живет в доме на Полозова в полуподвальном помещении. Поначалу Искандарян расписал сам подвал, а затем взялся за стены двора-колодца. Все стены до высоты второго этажа он украсил яркими граффити, поставил во двор два старых вышедших из строя автомобиля, раскрасил и их. Также во дворе появились статуэтки, зеркальная арка и много других довольно странных артефактов. Тем не менее все вместе получилось необычно, и в последние годы во дворик Нельсона активно водят экскурсии.

Гром грянул в декабре прошлого года, когда на портале "Наш Санкт-Петербург", созданном для жалоб граждан на проблемы городского хозяйства, появился сигнал о несанкционированных рисунках на Полозова, 6/17.

Тогда же сотрудники жилкомсервиса N 1 Петроградского района оперативно вывезли из дворика машины. Но граффити осталось. Заместитель главы администрации Петроградского района Евгений Корабельников тогда объяснил это тем, что перекрашивать фасад зимой - сомнительное мероприятие, и решение судьбы дворика Нельсона было отложено до лета 2020 года.

Дело в том, что в Петербурге очень жесткие правила благоустройства фасадов. Любые рисунки должны согласовываться с районными властями еще на этапе проекта. Ничего этого, естественно, сделано не было. Художник просто нарисовал граффити, чтобы сделать двор ярче.

Вокруг дворика начались жесткие споры, которые пару недель назад накалились до предела, и администрация Петроградского района предложила жильцам самим решать его судьбу. Это предложение вызвало протест со стороны любителей неформальных достопримечательностей, но районные власти предложили обратиться к Жилищному кодексу. А там прописано, что фасад - это общедомовое имущество.

Пока каждый самовольный арт-объект является нарушением городских правил благоустройства и может быть снесен

Голосование среди жильцов закончилось не в пользу художника: большинство собственников высказались за снос арт-объектов и закрашивание граффити. Срок окончательного исполнения решения - до 9 сентября.

Стоит отметить, что в Петербурге довольно много неформатных дворов. Например, на улице Чайковского есть так называемый мозаичный дворик, где несколько стен до вторых этажей выложены мозаикой, а также есть несколько мозаичных арт-объектов. На Гражданском проспекте несколько лет назад местный энтузиаст поставил во дворе сфинкса и две мини-пирамиды на радость окрестной ребятне. В Купчине на улице Димитрова умелец-кузнец выковал необычные ограды возле своего дома. И это все жильцы делали по своему желанию, без согласований и указки сверху.

О том, чтобы как-то узаконить инициативы граждан по преображению дворовых пространств, в Петербурге говорят давно. Но до принятия документа дело не дошло. Попыток ввести в законную плоскость самовольные арт-объекты ни разу не предпринималось. Поэтому пока каждый самовольный арт-объект является по сути живым нарушением городских правил благоустройства и может быть снесен после любой жалобы.