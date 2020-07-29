Новости

Росстат: За неделю индекс потребительских цен не изменился 19:00
Экс-полицейский осужден в Воронеже за мошенничество на 10 миллионов 18:46
В АТОР сообщили о росте цен на туры Турцию 18:40
"Великолепно": появились первые отзывы на фильм Нолана "Довод" 18:35
С сентября Сбербанк переведет 30% сотрудников на удаленку 18:30
В Японии придумали новый способ социального дистанцирования 18:04
США выведут из Германии почти 12 тысяч военных 18:02
Движение поездов по фиолетовой линии метро остановлено 17:56
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов 17:33
Почти 120 аптекам запретили дистанционную продажу лекарств 17:22
Голикова: В сентябре могут начать выпускать первую вакцину от коронавируса 17:13
В Госдуму внесли проект о развитии общественного самоуправления 17:05
"Панцирь-С1" отстрелялся по мишеням на арктическом острове Котельный 16:57
Биологи отследили процесс зарождения коронавируса SARS-CoV-2 16:57
В Турции открыли для православных монастырь Сумела в Трабзоне 16:56
Около 8 тысяч мечетей восстановили или построили в России за 30 лет 16:47
В период пандемии Пентагону выделят миллиарды долларов на военную технику 16:46
В пещере "Таврида" нашли уникальные для России минералы 16:40
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре 16:28
Глав техногигантов допросят в конгрессе США 16:10
В организме найден странный механизм подавления коронавируса 16:09
Автоэксперт подверг сомнению целесообразность внедрения алкозамков 16:02
Один из главных российских сериалов года "Чики" не получит продолжения 15:49
Американцы спутали флаг Норвегии с флагом Конфедерации и потребовали его убрать 15:47
Роспотребнадзор следит за устойчивостью иммунитета россиян к коронавирусу 15:44
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
29.07.2020 19:01
Рубрика: Общество

Не вписался в дресс-код

Дворик Нельсона снесут
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Санкт-Петербург № 165(8219)
В Петроградском районе во дворе-колодце по адресу: Полозова, 6/17 - в ближайшие дни снесут арт-объект. Любителям неформальных достопримечательностей Северной столицы он известен как дворик Нельсона. На нестандартное оформление территории пожаловались горожане.

Дворик на Петроградской стороне обустроил бездомный художник. Его зовут Нельсон Искандарян. Почти десять лет он живет в доме на Полозова в полуподвальном помещении. Поначалу Искандарян расписал сам подвал, а затем взялся за стены двора-колодца. Все стены до высоты второго этажа он украсил яркими граффити, поставил во двор два старых вышедших из строя автомобиля, раскрасил и их. Также во дворе появились статуэтки, зеркальная арка и много других довольно странных артефактов. Тем не менее все вместе получилось необычно, и в последние годы во дворик Нельсона активно водят экскурсии.

В Петербурге разработали официальные правила для уличного искусства

Гром грянул в декабре прошлого года, когда на портале "Наш Санкт-Петербург", созданном для жалоб граждан на проблемы городского хозяйства, появился сигнал о несанкционированных рисунках на Полозова, 6/17.

Тогда же сотрудники жилкомсервиса N 1 Петроградского района оперативно вывезли из дворика машины. Но граффити осталось. Заместитель главы администрации Петроградского района Евгений Корабельников тогда объяснил это тем, что перекрашивать фасад зимой - сомнительное мероприятие, и решение судьбы дворика Нельсона было отложено до лета 2020 года.

Дело в том, что в Петербурге очень жесткие правила благоустройства фасадов. Любые рисунки должны согласовываться с районными властями еще на этапе проекта. Ничего этого, естественно, сделано не было. Художник просто нарисовал граффити, чтобы сделать двор ярче.

Вокруг дворика начались жесткие споры, которые пару недель назад накалились до предела, и администрация Петроградского района предложила жильцам самим решать его судьбу. Это предложение вызвало протест со стороны любителей неформальных достопримечательностей, но районные власти предложили обратиться к Жилищному кодексу. А там прописано, что фасад - это общедомовое имущество.

Пока каждый самовольный арт-объект является нарушением городских правил благоустройства и может быть снесен 

Голосование среди жильцов закончилось не в пользу художника: большинство собственников высказались за снос арт-объектов и закрашивание граффити. Срок окончательного исполнения решения - до 9 сентября.

Стоит отметить, что в Петербурге довольно много неформатных дворов. Например, на улице Чайковского есть так называемый мозаичный дворик, где несколько стен до вторых этажей выложены мозаикой, а также есть несколько мозаичных арт-объектов. На Гражданском проспекте несколько лет назад местный энтузиаст поставил во дворе сфинкса и две мини-пирамиды на радость окрестной ребятне. В Купчине на улице Димитрова умелец-кузнец выковал необычные ограды возле своего дома. И это все жильцы делали по своему желанию, без согласований и указки сверху.

О том, чтобы как-то узаконить инициативы граждан по преображению дворовых пространств, в Петербурге говорят давно. Но до принятия документа дело не дошло. Попыток ввести в законную плоскость самовольные арт-объекты ни разу не предпринималось. Поэтому пока каждый самовольный арт-объект является по сути живым нарушением городских правил благоустройства и может быть снесен после любой жалобы.

В регионах Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов
Минпромторг завершит поставки медоборудования в регионы в августе-сентябре
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре
Слушания по делу Михаила Ефремова перенесли на 30 июля из-за адвокатов
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года