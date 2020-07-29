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29.07.2020 10:59
Рубрика: Происшествия

В Петербурге вандалы устроили погром на Еврейском кладбище

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)

Полиция Санкт-Петербурга устанавливает личности хулиганов, которые повредили могилы на Преображенском еврейском кладбище.

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Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, заявление о факте вандализма поступило от представителя обслуживающий организации кладбища.

- По уточненной информации, повреждены 30 надгробий, - рассказали в главке. - В настоящее время сотрудники полиции проводят по данному факту проверку, устанавливают все обстоятельства инцидента.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Справка "РГ"

Еврейское кладбище на проспекте Александровской фермы существует с 1875 года как отдельный иноверческий участок Преображенского кладбища (сейчас кладбище Памяти жертв 9-го января). На его территории сохранилось несколько памятников архитектуры, братские могилы моряков Балтийского флота и жителей Блокадного Ленинграда. Здесь же похоронена участница революционного движения Вера Слуцкая.

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