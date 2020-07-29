Петербург сможет приобретать больше квартир для очередников и льготников, сообщают в Смольном. Городские власти решили поднять планку расчетной стоимости квадратного метра при выкупе жилья у застройщиков.

- Сейчас город может выкупать социальное жилье по 77,7 тысячи рублей за квадратный метр. Эта сумма далека от рыночной стоимости. Мы не всегда могли найти жилье по этой цене, - признает губернатор Петербурга Александр Беглов.

После увеличения на 32 процента цена одного квадратного метра составит 96 тысяч рублей. Необходимая сумма будет учтена при корректировке бюджета.

Это позволит городу расширить возможности для приобретения квартир как на первичном, так и на вторичном рынке, отмечают в Смольном.

- На мой взгляд, ставка все равно не дотягивает до средней по городу, но найти приемлемое жилье по новой цене уже можно. Например, в Девяткино, - комментирует инициативу риелтор Елена Вицкая. - Как можно что-то покупать, исходя из ныне действующих норм, - я лично не представляю.

Между тем, по данным различных порталов по недвижимости, средняя цена на квадратный метр в Петербурге колеблется в районе 120 тысяч рублей.