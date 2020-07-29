В Петербурге задержаны пособники террористов

Силовые структуры Петербурга расследуют уголовное дело о содействии террористической деятельности, в рамках которого были задержаны несколько граждан Таджикистана.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственные источники информации.

Точно количество задержанных собеседник не назвал, однако отметил, что "один подозревается в содействии террористической деятельности путем финансирования".

Официально информацию о задержании пособников террористов и ходе расследования правоохранительные органы Северной столицы не комментируют.