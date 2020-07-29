Медведица с медвежонком из Заполярья очаровали пользователей соцсетей

В Кандалакшском заповеднике Мурманской области в видеоловушку попали медведица с медвежонком. Замаскированная видеокамера запечатлела, как среди густого леса медведица приглядывает за своим отпрыском, беззаботно лазающим по высокой ели. Видеоролик, выложенный в социальной сети, за несколько часов набрал более 15 тысяч просмотров.

Трогательная сцена была снята на одном из островов в вершине Кандалакшского залива Белого моря.

- Инспекторы заповедника знают пути передвижения медведей и заранее устанавливают там аппаратуру, - рассказала корреспонденту "РГ" заместитель директора по экопросвещению и познавательному туризму Кандалакшского заповедника Ольга Вейсблюм. - Такие "ловушки" не мешают животным и не привлекают их внимания.

Медведей Кандалакшского заповедника иногда в шутку называют "водоплавающими". Они обитают не только на материковой части, но и нередко переплывают на острова, которых на территории заповедника очень много. Там им проще добыть себе пищу - растения, морских беспозвоночных, яйца птиц.

- У нас даже есть фотография, снятая из лодки, рядом с которой плывет медведь, - добавила Ольга Вейсблюм. - Конечно, встреча с медведем - это всегда опасно, но мы стараемся не допускать неприятностей. К счастью, в природе медведя легко заметить, это позволяет избежать нежелательной встречи.