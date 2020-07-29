Медведица с медвежонком из Заполярья очаровали пользователей соцсетей

Новости

Движение поездов по фиолетовой линии метро остановлено 17:56
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов 17:33
Почти 120 аптекам запретили дистанционную продажу лекарств 17:22
Голикова: В сентябре могут начать выпускать первую вакцину от коронавируса 17:13
В Госдуму внесли проект о развитии общественного самоуправления 17:05
"Панцирь-С1" отстрелялся по мишеням на арктическом острове Котельный 16:57
Биологи отследили процесс зарождения коронавируса SARS-CoV-2 16:57
В Турции открыли для православных монастырь Сумела в Трабзоне 16:56
Около 8 тысяч мечетей восстановили или построили в России за 30 лет 16:47
В период пандемии Пентагону выделят миллиарды долларов на военную технику 16:46
В пещере "Таврида" нашли уникальные для России минералы 16:40
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре 16:28
Глав техногигантов допросят в конгрессе США 16:10
В организме найден странный механизм подавления коронавируса 16:09
Автоэксперт подверг сомнению целесообразность внедрения алкозамков 16:02
Один из главных российских сериалов года "Чики" не получит продолжения 15:49
Американцы спутали флаг Норвегии с флагом Конфедерации и потребовали его убрать 15:47
Роспотребнадзор следит за устойчивостью иммунитета россиян к коронавирусу 15:44
Роспотребнадзор: Коронавирус не размножается на продуктах питания 15:33
Хоккеист Сорокин пожертвовал больнице в Междуреченске два млн рублей 15:27
Попова: Коронавирус мгновенно убивается кипячением 15:23
В Москве стали чаще интересоваться арендой элитных квартир 15:22
Опрос: страны Евросоюза высказались об ограничениях в связи с пандемией 15:20
Минпросвещения: Большинство регионов готовы к началу учебного года 15:19
Попова рассказала об исследованиях геномов коронавируса 15:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Когда и как начнут маркировать домашних животных
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
Верховный суд разъяснил правила обгона автомобилей
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
В августе вырастут пенсии, выплаты уволенным и изменится цена ОСАГО
29.07.2020 16:42
Рубрика: Общество

Медведица с медвежонком из Заполярья очаровали пользователей соцсетей

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В Кандалакшском заповеднике Мурманской области в видеоловушку попали медведица с медвежонком. Замаскированная видеокамера запечатлела, как среди густого леса медведица приглядывает за своим отпрыском, беззаботно лазающим по высокой ели. Видеоролик, выложенный в социальной сети, за несколько часов набрал более 15 тысяч просмотров.

Фото: iStock
Как тюменский фермер использует энергию солнца и ветра для разведения рыбы

Трогательная сцена была снята на одном из островов в вершине Кандалакшского залива Белого моря.

- Инспекторы заповедника знают пути передвижения медведей и заранее устанавливают там аппаратуру, - рассказала корреспонденту "РГ" заместитель директора по экопросвещению и познавательному туризму Кандалакшского заповедника Ольга Вейсблюм. - Такие "ловушки" не мешают животным и не привлекают их внимания.

Медведей Кандалакшского заповедника иногда в шутку называют "водоплавающими". Они обитают не только на материковой части, но и нередко переплывают на острова, которых на территории заповедника очень много. Там им проще добыть себе пищу - растения, морских беспозвоночных, яйца птиц.

- У нас даже есть фотография, снятая из лодки, рядом с которой плывет медведь, - добавила Ольга Вейсблюм. - Конечно, встреча с медведем - это всегда опасно, но мы стараемся не допускать неприятностей. К счастью, в природе медведя легко заметить, это позволяет избежать нежелательной встречи.

В регионах Общество Природа Общество Наука Общество Экология Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область СЗФО РГ-Видео

Главное сегодня

Путин назвал ключевые требования к вакцине от коронавируса
Володин поручил проверить, есть ли двойное гражданство у депутатов
Минпромторг завершит поставки медоборудования в регионы в августе-сентябре
Голикова: Учебный год начнется традиционно в сентябре
Слушания по делу Михаила Ефремова перенесли на 30 июля из-за адвокатов
Больные COVID-19 рассказали, почему эпидемия не прекращается
Опубликован проект приказа о баллах ЕГЭ для абитуриентов 2021 года