Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения

Более 20 боевых кораблей Черноморского флота вышли в море для совершенствования элементов второй специальной курсовой задачи. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

В маневрах задействованы фрегат "Адмирал Эссен", сторожевой корабль "Пытливый", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия", большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Саратов" и суда вспомогательного флота.

Их сопровождают самолеты и вертолеты Морской авиации и ПВО Черноморского флота.

- Корабли в составе однородных и разнородных тактических групп проведут тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей, защите корабля при стоянке на незащищенном рейде, а также отработают ликвидацию условного пожара или пробоины на учениях по борьбе за живучесть, - рассказал Рулев.