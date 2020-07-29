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29.07.2020 10:46
Рубрика: Власть

Более 20 кораблей Черноморского флота вышли в море на учения

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)

Более 20 боевых кораблей Черноморского флота вышли в море для совершенствования элементов второй специальной курсовой задачи. Об этом сегодня сообщил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ Алексей Рулев.

Фото: Юлия Крымова/ РГ
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В маневрах задействованы фрегат "Адмирал Эссен", сторожевой корабль "Пытливый", патрульный корабль "Дмитрий Рогачев", малые ракетные корабли "Орехово-Зуево" и "Ингушетия", большие десантные корабли "Цезарь Куников", "Саратов" и суда вспомогательного флота.

Их сопровождают самолеты и вертолеты Морской авиации и ПВО Черноморского флота.

- Корабли в составе однородных и разнородных тактических групп проведут тренировки по ведению морского боя, противовоздушной и противодиверсионной обороне, уничтожению морских и береговых целей, защите корабля при стоянке на незащищенном рейде, а также отработают ликвидацию условного пожара или пробоины на учениях по борьбе за живучесть, - рассказал Рулев.

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