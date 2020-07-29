Более 7700 предпринимателей Крыма получили субсидию за ущерб от COVID-19

По состоянию на сегодняшний день 7753 организации и индивидуальных предпринимателя в Крыму получили республиканскую "антикоронавирусную" субсидию на сумму 364,6 миллиона рублей. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Он напомнил, что правительство РФ выделило дополнительные деньги для поддержки субъектов предпринимательской деятельности, в наибольшей степени пострадавших от пандемии коронавируса. В конце июня Федеральная налоговая служба начала принимать необходимые заявки от компаний и индивидуальных предпринимателей. Поскольку срок приема заявок завершается 31 августа, Аксенов призвал крымский бизнес подавать их более активно.

По словам главы Крыма, при расчете объема субсидии заявителю необходимо умножить на 12130 рублей (МРОТ) количество работников в соответствующем месяце, за который он рассчитывает получить субсидию. При отсутствии наемных работников размер субсидии для индивидуального предпринимателя составит 12130 рублей в месяц.

- Заявителям необходимо быть зарегистрированными по состоянию на 1 января 2020 года и осуществлять деятельность на территории республики, а также сохранить не менее 90 процентов численности работников, - подчеркнул Аксенов.

Также предприятие не должно проходить ликвидацию либо банкротство, а доля иностранного капитала в нем не должна превышать половину. Кроме того, основной вид деятельности организации должен быть включен в реестр отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавируса.