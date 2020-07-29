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29.07.2020 17:48
Рубрика: Власть

Депутаты РА с участием главы Адыгеи обсудили реализацию нацпроектов

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
На итоговой сессии Госсовета-Хасэ РА, которая состоялась с участием главы Адыгеи Мурата Кумпилова, в рамках "правительственного часа" депутаты заслушали доклад премьер-министра РА Александра Наролина о ходе реализации национальных проектов в Республике Адыгея.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

По информации премьер-министра, в Адыгее реализуется 11 нацпроектов и 50 региональных проектов. Общий объем финансирования региональных проектов в текущем году составляет 4,2 миллиарда рублей, из них 3,6 миллиарда - средства федерального, 558 миллионов - республиканского и 37 миллионов - местных бюджетов. Внебюджетные источники и средства Фонда ОМС и Фонда содействия реформированию ЖКХ достигли 44 миллионов рублей.

Фото: Алексей Гусев
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В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в отрасль медицины направлено 829 миллионов рублей. На сегодняшний день объем заключенных контрактов составил 87 поцентов, кассовый расход - 53 процента. Ведутся работы по переоснащению Адыгейского республиканского онкодиспансера, Адыгейской республиканской и Майкопской городской больниц (из запланированных к приобретению 141 единицы техники уже поставлено 118 единиц). Дооснащается оборудованием детский диагностический центр и детские поликлинические отделения. По региональному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" ведется строительство 23 ФАПов на общую сумму 124 миллиона рублей. Работы начаты на 19 объектах, по четырем - заключены контракты. Завершение работ запланировано до конца года. Аукционы на закупку оборудования должны быть завершены в августе-сентябре.

В ходе заседания премьер-министр РА доложил, что финансовое обеспечение нацпроекта "Образование" составляет 866 миллионов рублей. Объем заключенных контрактов составил 82,5 процента, кассовый расход - 36 процентов. В этом году намечено завершение строительства школ на 1100 мест в Майкопе и на 250 мест в ст. Ханской. Ведется капремонт спортзалов в девяти сельских школах. Поставлено цифровое оборудование в 90 образовательных организаций. Создаются мобильный технопарк "Кванториум", центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 15 сельских школ.

Говоря о нацпроекте "Демография", премьер-министр РА отметил, что его финансовое обеспечение составляет более 1,2 миллиарда рублей. Объем контрактации достиг 98,3 процента, кассовый расход - 28 процентов. В рамках проекта завершается строительство детсада в Майкопе, начато строительство трех сельских детсадов, построен спорткомплекс с ледовой площадкой в Майкопе, ведется возведение четырех спорткомплексов в муниципалитетах, а также оказана финансовая поддержка более 3,4 тысячи семей при рождении детей.

По нацпроекту "Культура" с финансовым обеспечением свыше 106 миллионов рублей контрактация составила 100 процентов, а кассовый расход - более 70. Проводится капремонт пяти сельских ДК, оснащаются две сельские библиотеки по модельному стандарту, завершается строительство ДК на 300 мест в а. Ходзь, ведется закупка музыкальных инструментов для школ искусств.

Отдельно было проинформировано о реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Стоимость проекта составила 622 миллиона рублей. Законтрактовано 76 процентов работ, кассовый расход достиг 72 процента. В текущем году запланировано отремонтировать и реконструировать 49 автомобильных дорог (работы уже завершены на 43 объектах). До конца года будут размещены 52 стационарные камеры фотовидеофиксации. В 2021 году намечено провести ремонт и реконструкцию на 54 объектах автодорог протяженностью свыше 66 километров.

Кроме того, было сказано и о нацпроекте "Жилье и городская среда". Стоимость проекта превысила 181 миллион рублей. Объем заключенных контрактов составил 94,5 процента, кассовый расход - 75,4 процента. Запланированы работы по благоустройству 14 общественных и 34 дворовых территорий (уже завершено благоустройство 28 дворовых и пяти общественных территорий). В г. Адыгейске - победителе Всероссийского конкурса "Малые города" - осуществляется благоустройство территории Мемориального комплекса "Победа". По итогам года предполагается расселить 740 квадратных метров аварийного жилья. На эти цели предусмотрено 29 миллионов рублей.

Фото: Алексей Гусев
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По нацпроекту "Экология" стоимостью 98 миллионов рублей практически заключены все контракты, кассовый расход составил 49 процента. В рамках входящего в нацпроект регионального проекта "Чистая вода" ведется строительство двух объектов по повышению качества питьевой воды в а. Кошехабль и с. Красногвардейском. В следующем году запланировано строительство и реконструкция 15 объектов водоснабжения в пяти муниципальных образованиях. По региональному проекту "Сохранение лесов" закуплено две единицы лесопожарной техники, шесть единиц лесопожарного оборудования и лесопосадочная машина. Кроме того, из федерального бюджета поступило 30 миллионов рублей для реализации регионального проекта "Формирование комплексной системы обращения с ТКО".

В ходе своего выступления премьер-министр РА Александр Наролин также проинформировал депутатов парламента о реализации нацпроектов "Цифровая экономика" (4,3 миллиона рублей), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (267 миллионов рублей), "Международная кооперация и экспорт" (27 миллионов рублей).

В завершение своего выступления Александр Наролин отметил, что ежеквартально в республике осуществляется мониторинг 151 показателя, отражающего эффективность реализации нацпроектов. Для выполнения задач по организации проектной деятельности и мониторингу реализации нацпроектов в структуре администрации главы РА и КМ РА образовано управление главы РА по реализации нацпроектов. 

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