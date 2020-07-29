Депутаты РА с участием главы Адыгеи обсудили реализацию нацпроектов

На итоговой сессии Госсовета-Хасэ РА, которая состоялась с участием главы Адыгеи Мурата Кумпилова, в рамках "правительственного часа" депутаты заслушали доклад премьер-министра РА Александра Наролина о ходе реализации национальных проектов в Республике Адыгея.

По информации премьер-министра, в Адыгее реализуется 11 нацпроектов и 50 региональных проектов. Общий объем финансирования региональных проектов в текущем году составляет 4,2 миллиарда рублей, из них 3,6 миллиарда - средства федерального, 558 миллионов - республиканского и 37 миллионов - местных бюджетов. Внебюджетные источники и средства Фонда ОМС и Фонда содействия реформированию ЖКХ достигли 44 миллионов рублей.

В рамках нацпроекта "Здравоохранение" в отрасль медицины направлено 829 миллионов рублей. На сегодняшний день объем заключенных контрактов составил 87 поцентов, кассовый расход - 53 процента. Ведутся работы по переоснащению Адыгейского республиканского онкодиспансера, Адыгейской республиканской и Майкопской городской больниц (из запланированных к приобретению 141 единицы техники уже поставлено 118 единиц). Дооснащается оборудованием детский диагностический центр и детские поликлинические отделения. По региональному проекту "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" ведется строительство 23 ФАПов на общую сумму 124 миллиона рублей. Работы начаты на 19 объектах, по четырем - заключены контракты. Завершение работ запланировано до конца года. Аукционы на закупку оборудования должны быть завершены в августе-сентябре.

В ходе заседания премьер-министр РА доложил, что финансовое обеспечение нацпроекта "Образование" составляет 866 миллионов рублей. Объем заключенных контрактов составил 82,5 процента, кассовый расход - 36 процентов. В этом году намечено завершение строительства школ на 1100 мест в Майкопе и на 250 мест в ст. Ханской. Ведется капремонт спортзалов в девяти сельских школах. Поставлено цифровое оборудование в 90 образовательных организаций. Создаются мобильный технопарк "Кванториум", центры цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" на базе 15 сельских школ.

Говоря о нацпроекте "Демография", премьер-министр РА отметил, что его финансовое обеспечение составляет более 1,2 миллиарда рублей. Объем контрактации достиг 98,3 процента, кассовый расход - 28 процентов. В рамках проекта завершается строительство детсада в Майкопе, начато строительство трех сельских детсадов, построен спорткомплекс с ледовой площадкой в Майкопе, ведется возведение четырех спорткомплексов в муниципалитетах, а также оказана финансовая поддержка более 3,4 тысячи семей при рождении детей.

По нацпроекту "Культура" с финансовым обеспечением свыше 106 миллионов рублей контрактация составила 100 процентов, а кассовый расход - более 70. Проводится капремонт пяти сельских ДК, оснащаются две сельские библиотеки по модельному стандарту, завершается строительство ДК на 300 мест в а. Ходзь, ведется закупка музыкальных инструментов для школ искусств.

Отдельно было проинформировано о реализации нацпроекта "Безопасные и качественные дороги". Стоимость проекта составила 622 миллиона рублей. Законтрактовано 76 процентов работ, кассовый расход достиг 72 процента. В текущем году запланировано отремонтировать и реконструировать 49 автомобильных дорог (работы уже завершены на 43 объектах). До конца года будут размещены 52 стационарные камеры фотовидеофиксации. В 2021 году намечено провести ремонт и реконструкцию на 54 объектах автодорог протяженностью свыше 66 километров.

Кроме того, было сказано и о нацпроекте "Жилье и городская среда". Стоимость проекта превысила 181 миллион рублей. Объем заключенных контрактов составил 94,5 процента, кассовый расход - 75,4 процента. Запланированы работы по благоустройству 14 общественных и 34 дворовых территорий (уже завершено благоустройство 28 дворовых и пяти общественных территорий). В г. Адыгейске - победителе Всероссийского конкурса "Малые города" - осуществляется благоустройство территории Мемориального комплекса "Победа". По итогам года предполагается расселить 740 квадратных метров аварийного жилья. На эти цели предусмотрено 29 миллионов рублей.

По нацпроекту "Экология" стоимостью 98 миллионов рублей практически заключены все контракты, кассовый расход составил 49 процента. В рамках входящего в нацпроект регионального проекта "Чистая вода" ведется строительство двух объектов по повышению качества питьевой воды в а. Кошехабль и с. Красногвардейском. В следующем году запланировано строительство и реконструкция 15 объектов водоснабжения в пяти муниципальных образованиях. По региональному проекту "Сохранение лесов" закуплено две единицы лесопожарной техники, шесть единиц лесопожарного оборудования и лесопосадочная машина. Кроме того, из федерального бюджета поступило 30 миллионов рублей для реализации регионального проекта "Формирование комплексной системы обращения с ТКО".

В ходе своего выступления премьер-министр РА Александр Наролин также проинформировал депутатов парламента о реализации нацпроектов "Цифровая экономика" (4,3 миллиона рублей), "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" (267 миллионов рублей), "Международная кооперация и экспорт" (27 миллионов рублей).

В завершение своего выступления Александр Наролин отметил, что ежеквартально в республике осуществляется мониторинг 151 показателя, отражающего эффективность реализации нацпроектов. Для выполнения задач по организации проектной деятельности и мониторингу реализации нацпроектов в структуре администрации главы РА и КМ РА образовано управление главы РА по реализации нацпроектов.