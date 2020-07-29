Экипаж патрульного катера в Крыму спас туристов

Сотрудники Росгвардии в ходе патрулирования водной акватории Международного детского центра "Артек" спасли туристов, которых на каяке вынесло в открытое море.

В пресс-службе Россгвардии сообщили, что экипаж патрульного катера проекта "БЛ-820" отдела вневедомственной охраны по городскому округу Ялта в составе командира катера сержанта полиции Андрея Никитенко, сержанта полиции Вадима Мирошникова и младшего сержанта полиции Евгения Сметанкина заметили в 1,2 мили от берега каяк, пассажиры которого подавали сигналы с просьбой о помощи.

Росгвардейцы, приблизившись, выяснили, что семейная пара вышла на морскую прогулку вдоль побережья, однако сильный ветер стал серьезной помехой, и каяк все дальше течение уносило в открытое море.

Туристов взяли на борт катера, а каяк отбуксировали к берегу в районе дачи "Чехова". Медицинская помощь гражданам не потребовалась.