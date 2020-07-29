Губернатор Кубани продлил до 21 августа режим повышенной готовности

Постановление об этом губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал по итогам заседания регионального оперативного штаба, которое прошло в среду, 29 июля, в столице Кубани.

Во время обсуждения ситуации с распространением коронавируса, было подчеркнуто что, начиная с 24 июля, в крае фиксируется постоянный рост заболевших COVID-19: в сутки подтверждается по 90-95 новых случаев. На сегодняшний день в регионе имеется 8072 подтвержденных случаев заражения COVID-19. Из них 6918 человек (86 процентов) выздоровели, 108 пациентов умерли.

"Ситуация пока стабильная, но "отпускать" ее рано. Впереди еще один летний месяц, количество туристов будет только расти. Поэтому необходимо более ответственно подходить к выполнению всех рекомендаций врачей и Роспотребнадзора. В связи с этим режим повышенной готовности в крае продлеваем до 21 августа", - заявил в своем выступлении губернатор.

По информации пресс-службы администрации Кубани, он поручил усилить контроль "соблюдения масочного режима в закрытых помещениях". При этом особое внимание необходимо уделять работе кафе, ресторанов, магазинов и торговых центров.

Кроме того, сохраняется режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

При этом в 21 инфекционном учреждении развернуто 3622 койки, причем в настоящее время более 40 процентов из них свободны. При необходимости есть возможность увеличить число коек до 4254.