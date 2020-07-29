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29.07.2020 13:40
Рубрика: Происшествия

Крымский отель подаст в суд на клиентку за клевету

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)

Отель "Море" в Алуште подаст в суд на гостью, которая распространила в СМИ информацию о гостинице клеветнического характера. Об этом сообщила пресс-служба отеля.

Фото: Константин Михальчевский/ РИА Новости
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Ранее жительница Москвы заявила СМИ, что во время отдыха в "Море" после посещения бара, где употребила коктейль, она вернулась в номер и легла спать, однако спустя несколько часов в беспамятстве очнулась ранним утром на асфальте с ранами на теле. Кроме того, она критически высказалась о деятельности крымских полицейских, к которым обратилась в связи с инцидентом. Позже пользователи соцсетей распространили историю москвички, вольно домысливая причины произошедшего.

В отеле пояснили, что, располагая всеми видеозаписями с камер наблюдения, показаниями персонала и результатами опросов гостей, готовы опровергнуть "факты, изложенные в резонансных публикациях пользователей, не являвшихся свидетелями обсуждаемых событий, которые активно распространяются сейчас в социальных сетях". В отеле восстановили полную хронологию событий: как клиентка неоднократно посещала бар в течение дня (с детализацией заказанных алкогольных напитков), купалась в бассейне, а в финале - обслуживалась бригадой скорой помощи. И все эти события опровергают высказанные женщиной подозрения.

- Все видеоматериалы были сразу предоставлены для просмотра самой гостье на следующий день, непосредственно при ее обращении в службу безопасности отеля, - подчеркнули в пресс-службе. - Также официально уведомляем, что информация, распространяемая пользователями, является клеветой, соответственно, лица, распространяющие данную информацию, умышленно порочат нашу деловую репутацию. В ближайшие дни мы обратимся в суд за защитой наших прав, с привлечением к ответственности лиц, распространяющих заведомо ложную информацию, в порядке, предусмотренном законодательством РФ.

Фото: Пресс-служба министерства курортов и туризма РК
В Крыму составят реестр малых отелей

В МВД по Крыму отметили, что в отделе полиции сотрудник помог москвичке составить заявление, однако она отказалась передать его для регистрации в установленном порядке и покинула отдел.

- При предварительной проверке факта получения гражданкой телесных повреждений криминальной составляющей не выявлено, - заверили в пресс-службе республиканского МВД.

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