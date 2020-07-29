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29.07.2020 10:31
Рубрика: Экономика

Между Сочи и Крымом с 11 августа начнут курсировать поезда

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Новые маршруты поездов "Таврия" свяжут Симферополь с Сочи (маршрут пройдет до Адлера) и Ростовом-на-Дону. Поезда будут курсировать раз в три дня. Об этом сообщает пресс-служба транспортной компании "Гранд Сервис Экспресс".

Первый состав поезда № 315/316 отправится 11 августа в 19.10 с железнодорожного вокзала Симферополя и прибудет в Адлер на следующий день в 16.42, в Ростов-на-Дону - в 11.56.

Также в состав поезда Симферополь - Адлер также входят вагоны поезда № 415/416 с конечным пунктом прибытия Ростов-на-Дону. На станции "Разъезд 9-й км" поезд из Симферополя делает остановку, после которой состав трансформируется в два, один из которых продолжает следовать в Адлер, а другой направляется в Ростов-на-Дону.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Поезд № 315/316 Симферополь - Адлер проследует через Краснодар, Горячий Ключ, Туапсе, Лазаревское и Сочи. Время в пути составит 19 часов.

Поезд № 415/416 Симферополь - Ростов-на-Дону будет курсировать через станции Тимашевскую и Староминскую. Время в пути до станции Ростов-Главный - 15 часов.

"Теперь расстояние между южными городами стало преодолевать еще проще и комфортнее, - отметил гендиректор компании-перевозчика Александр Ганов. - Новые ночные поезда из Симферополя в Ростов-на-Дону и Адлер позволят с удобством путешествовать вдоль Черноморского побережья и делают доступной инфраструктуру Краснодара и Ростова-на-Дону для жителей полуострова".

Билеты на новые направления будут доступны до конца этой недели. Их стоимость не уточняется.

Кроме того, пассажирам "Таврий" доступна услуга по стыковочным автобусным маршрутам до курортов Крыма: на сайте компании-перевозчика можно заранее заказать автобусную перевозку от железнодорожной станции, например, от Владиславовки до Судака, из Симферополя - до Ялты, Севастополя и Евпатории.

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