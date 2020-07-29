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29.07.2020 09:11
Рубрика: Власть

На Дону отложили снятие ограничений из-за роста случаев COVID-19

Текст: Лариса Ионова

Власти Ростовской области отложили введение нового этапа снятия ограничений из-за роста случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев на встрече с предпринимателями в Новочеркасске.

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС
В Ростовской области ужесточат масочный режим в магазинах

По результатам прошедшей недели, ежедневный прирост числа заразившихся не опускается ниже ста случаев. А в последние два дня ежедневный прирост составил более 130 человек. За весь период пандемии в регионе зафиксировано более 12,5 тысячи инфицированных.

Напомним, по плану выхода из режима самоизоляции было намечено три этапа снятия ограничений, введенных в связи с пандемией. Два из них регион прошел, но третий этап, ожидаемый на этой неделе, пока откладывается.

Рост численности заболеваний эксперты связывают со спецификой южного региона, являющегося транзитным по пути к морю. Во время летних отпусков увеличилась миграция населения из разных регионов страны, не сидят на месте и жители донского края.

"Сегодня люди уехали на юга, отдыхают, начали возвращаться оттуда, мы транзитный регион, через нас много людей проезжает, иногда останавливаются на несколько дней, и это тоже некоторая угроза", - отметил губернатор.

В регионе усиливают требования к соблюдению масочного режима. Созданы специальные оперативные группы, контролирующие санитарно-эпидемиологический режим. По данным управления информационной политики правительства Ростовской области, только в минувшее воскресенье на объектах торговли было составлено 44 протокола на продавцов.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Юг России ЮФО ЮФО Ростовская область Пандемия коронавируса COVID-19

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