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29.07.2020 12:40

На Дону реставрируют памятник погибшим в 1942 году советским солдатам

Текст: Валерий Николаев
В Ростовской области завершается капитальный ремонт мемориала "Скорбящая мать", где в братской могиле похоронены 638 красноармейцев и "родитель" Остапа Бендера - погибший в Великую Отечественную войну писатель Евгений Петров. Обновленный памятник планируется открыть в октябре.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как рассказала исполняющая обязанности главы администрации Маньковского сельсовета Юлия Лядева история комплекса началась в июле 1942 года, когда на площади был похоронен писатель Евгений Петров и солдаты, павшие при освобождении села. Через 12 лет на братской могиле был установлен памятник, а в 1964 году появилась кирпичная стена и скульптурная композиция.

Фото: Николай Грищенко/РГ
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- До настоящего времени капитальный ремонт мемориала не проводился Железобетонная статуя уже разрушилась, начали отваливаться плиты с фамилиями павших солдат, а на прилегающей территории потрескался асфальт, - сказал Лядева.

Общая стоимость работ составила около 18 миллионов рублей, из них - регион выделил -17 миллионов рублей.

Строители уже разобрали кирпичные стены и бетонные конструкции. После чего начнется монтаж главных элементов скульптурной композиции и благоустройство территории.

"В этом комплексе захоронено почти 700 бойцов Красной армии, которые погибли при освобождении села Манькова. Объект важный и нужный, особенно в год 75-летия Победы. Нет никаких сомнений, что все будет законченно качественно и в срок", - сказал заместитель губернатора Ростовской области Михаил Корнеев.

Отметим, что всего на Дону расположено 1922 объекта, памяти воинов Великой Отечественной войны. Благодаря софинансированию из регионального бюджета удалось капитально отремонтировать воинские мемориалы в селе Новокузнецовка и на хуторах Донской, Пишванов, Красноармейский.

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