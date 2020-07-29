На Кубани пастуха убило молнией во время выпаса коров

В Успенском районе Кубани пастуха убило молнией во время выпаса коров. Об этом "РГ" сообщила начальник управления по делам ГО и ЧС местной администрации Светлана Иванченко.

По ее словам, инцидент произошел в минувший понедельник. Сообщение о трагедии поступило в 10.10 в Единую дежурно-диспетчерскую службу.

"Очевидец сообщил, что в двадцати метрах от дороги, ведущей на ферму, нашли обгоревшее тело, - рассказала она. - Синоптики предупреждали о метеоусловиях. В этой местности даже не было ни одного дерева, чтобы укрыться от непогоды.

Выяснилось, что пострадавший - житель села Коноково 1997 года рождения.

По официальному заключению судмедэкспертизы Армавира, мужчина погиб от удара молнии.