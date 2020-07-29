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29.07.2020 22:02
Рубрика: Происшествия

На Кубани ребенка унесло в море на матрасе на 3 км от берега

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В среду сотрудники "Кубань-СПАС" краевого управления МЧС России, Государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) и администрации Приморско-Ахтарского района провели в акватории Азовского моря уникальную операцию по спасению пятилетней девочки, которую унесло очень далеко от берега на надувном матрасе.

В Азовском море утонул перевернувшийся на матрасе ребенок

По информации, опубликованной в аккаунте в Instagram управления МЧС РФ по Кубани, сегодня примерно в половине пятого вечера в ГИМС поступил звонок о том, что в море унесло маленькую девочку на надувном матрасе в форме лебедя. При этом отец пытается спасти свою дочь, но пока безуспешно.

На место ЧП сразу выдвинулись десять профессионалов: специалисты ГИМС, "Кубань-СПАС" и муниципальные спасатели. С ними находилось пять единиц техники, в том числе необходимые плавсредства. На них они и отправились море.
Сообщается, что около 17 часов пятилетнюю девочку обнаружили на надувном матрасе в Азове и взяли на борт спасатели "Кубань-СПАС" на расстоянии примерно трех километров от берега. Оказалось, ребенок все это время… спал на матрасе, даже не подозревая о смертельной опасности.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Краснодарскому краю, медицинская помощь девочке не потребовалась. Кроме того, спасатели подняли на борт своего катера и отца ребенка, пытавшегося все это время вплавь догнать матрас с дочкой
Как отметили сотрудники ведомства, место, где отдыхала эта семья, является запрещенным для купания.

Тем временем

Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю напоминает гостям и жителям региона, что купаться можно только на оборудованных пляжах, а родителям необходимо усилить контроль за детьми. От этого зависят ваши жизни и жизни близких людей.

В регионах Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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