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29.07.2020 10:09
Рубрика: Происшествия

На Кубани реки вышли из берегов и затопили жилые дома

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

В Апшеронском районе Кубани реки Кура и Туха вышли из берегов, подтопив жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Первая река, протекающая около хутора Городок, подтопила 20 придомовых территорий, а вторая - в станице Нефтяной - 56. В результате вода зашла в 55 домов.

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В станице Куринской склоновые воды подтопили около 100 придомовых территорий, на которых вода зашла в 45 домов.

Социально значимые объекты не попали в зону подтопления. Отселение местных жителей не проводилось.

Вода с затопленных территорий сошла. При необходимости для просушки жилых домов подготовлены тепловые пушки. Для ликвидаций последствий привлекли 76 человек и 19 единиц техники. Работа оценочных комиссий по оценке ущерба спланирована.

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