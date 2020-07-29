На Кубани реки вышли из берегов и затопили жилые дома

В Апшеронском районе Кубани реки Кура и Туха вышли из берегов, подтопив жилые дома. Об этом сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС России.

Первая река, протекающая около хутора Городок, подтопила 20 придомовых территорий, а вторая - в станице Нефтяной - 56. В результате вода зашла в 55 домов.

В станице Куринской склоновые воды подтопили около 100 придомовых территорий, на которых вода зашла в 45 домов.

Социально значимые объекты не попали в зону подтопления. Отселение местных жителей не проводилось.

Вода с затопленных территорий сошла. При необходимости для просушки жилых домов подготовлены тепловые пушки. Для ликвидаций последствий привлекли 76 человек и 19 единиц техники. Работа оценочных комиссий по оценке ущерба спланирована.