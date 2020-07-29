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29.07.2020 15:24
Рубрика: Происшествия

На Кубани виновник "пьяного" ДТП с двумя погибшими получил 13 лет

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В Абинском районном суде Краснодарского края оглашен приговор по уголовному делу в отношении 23-летнего мужчинв, который стал виновником ДТП с гибелью двоих несовершеннолетних и травмированием еще одного молодого человека. Обвиняемый осужден на 13 лет. Об этом в среду сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Кубани.

Фото: РИА Новости
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Как следует из материалов дела, 12 апреля 2020 года подсудимый 1997 года рождения (причем он уже лишался прав за нахождение в состоянии алкогольного опьянения) за рулем автомобиля Lada Priora на федеральной трассе Краснодар - Верхнебаканский в станице Холмской, значительно превысив скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком МАN.

По информации пресс-службы прокуратуры Кубани, в результате аварии молодой человек 2002 и деаушка 2003 годов рождения, находившиеся в салоне Lada, погибли, а пассажиру 2004 года рождения был причинен тяжкий вред здоровью.

Уголовное дел против жителя станицы Холмской этого же района было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 6 ст. 264 УК РФ ("Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, а также причинение тяжкого вреда здоровью человека лицом в состоянии опьянения"). По информации правоохранительного ведомства, во время процесса подсудимый полностью признал вину и отказался от дачи показаний.

Суд, приняв во внимание обстоятельства совершенного преступления, назначил обвиняемому наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на три года.

Кроме того, были удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 1 миллион 300 тысяч рублей.

Подсудимый был взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу еще не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

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