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29.07.2020 10:42
Рубрика: Власть

Первый женский экипаж ВМФ принял участие в праздновании Дня флота

Текст: Юлия Крымова (Севастополь)
Фото: Пресс-служба министерства обороны РФ Фото: Пресс-служба министерства обороны РФ
Фото: Пресс-служба министерства обороны РФ

Экспериментальный экипаж противодиверсионного патрульного катера П-834, состоящий их трех женщин-военнослужащих, принял участие в праздновании Дня ВМФ в Севастополе, передает "Красная звезда". Девушки провели катер в строю в одном из эпизодов военно-спортивного праздника в Севастопольской бухте.

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В экипаже служат ефрейторы Анна Брикез и Ольге Чулкова, матрос Юлия Курочкина. Перед участием в празднике экипаж успешно сдал курсовые задачи К-1 и К-2, а также получил допуск к самостоятельному управлению катером.

Командир катера Анна Брикез говорит, что задачу К-1, то есть приготовление катера к бою и походу, девушки выполнили на оценку "хорошо". В задачу К-2 входила отработка навыков управления катером в различных условиях и борьбы за живучесть судна, а также ведение боевых действий одиночным катером.

- Готовили катер к противодиверсионной обороне, выполняли профилактическое метание ручных гранат РГД-5, - говорит Брикез. - Девушки справились хорошо, были эмоции и волнение, но это не мешало. Каждая из нас понимает: мы не имеем морального права завалить какую-либо из поставленных задач.

Девушкам на флоте приходится сталкиваться со скептическим отношением, но большинство сослуживцев их поддерживают. Они вспоминают, как ответственно подошел преподавательский состав учебного центра в Санкт-Петербурге к подготовке первого женского экипажа. А в Севастополе им помогают наставники - члены экипажей других противодиверсионных катеров. Они довольны, что первый женский экипаж ВМФ сформирован именно на Черноморском флоте.

- Мы не ждем поблажек и снисхождения, не собираемся соревноваться с мужскими экипажами, просто выполняем порученные нам задачи и стараемся делать это максимально хорошо, - говорят "черноморочки".

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