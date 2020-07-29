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29.07.2020 16:09
Рубрика: Власть

Подводная лодка "Краснодар" вернулась из боевого похода

Текст: Александр Ершов
Фото: Отдел информационного обеспечения Черноморского флота Фото: Отдел информационного обеспечения Черноморского флота
Фото: Отдел информационного обеспечения Черноморского флота

В Россию после долгого боевого похода вернулась дизель-электрическая подводная лодка "Краснодар". Об этом в своем Telegram-канале сегодня сообщил мэр столицы Кубани Евгений Первышов.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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"Экипаж просил передать привет всем краснодарцам, - написал глава Краснодара. - С весны 2019 года подлодка находилась в Средиземном море в составе постоянного оперативного соединения ВМФ. Затем прошла через Гибралтар в Атлантический океан, обогнула Европу, через Ла-Манш вышла в Северное море, оттуда - в Балтику".

По словам мэра, название "Краснодар" - не для галочки: "Мы шефствуем над подлодкой, поддерживаем тесные отношения с ее командованием и экипажем, часто встречаемся у нас или в Новороссийске".

Как уже рассказывала "РГ", недавно на борту подводной лодки Черноморского флота "Краснодар" пришлось в экстренном порядке сделать операцию - удалить аппендикс одному из членов экипажа. При этом в качестве операционной пришлось использовать кают-компанию площадью всего пять квадратных метров. Но начальник медицинской службы подлодки, врач-хирург лейтенант медицинской службы Дмитрий Южанин успешно провел операцию.

Справка "РГ"

Дизель-электрическая подводная лодка Б-265 "Краснодар" является четвертым кораблем проекта 636.3 "Варшавянка" (по кодификации НАТО - Improved Kilo). Субмарины этой серии третьего поколения на Западе получили прозвище "Черная дыра", так как являются одними из самых малошумных в мире.

Подлодка может действовать на глубине 250-300 метров, а ее скорость достигает 20 узлов в подводном положении. Радиус дежурства составляет 2000 миль, в автономном плавании она может находиться до 45 суток. Экипаж - 52 человека. В 2017 году "Краснодар" принимала участие в операции российских войск в Сирии. Подлодка осуществила запуск крылатых ракет "Калибр" по позициям боевиков.

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