Семья ветеранов из Севастополя отметила 70-й юбилей свадьбы

София и Евгений Денисовы детьми пережили войну, познакомились в послевоенные годы и прожили неразлучно 70 лет. "Благодатную" свадьбу они отмечают в окружении пяти внуков и одиннадцати правнуков.

Все для Победы

Оглядываясь назад, супруги вспоминают, как растили детей, как трудились. "Труд - это душа человека", - говорит Евгений Николаевич. Работать он начал в 13 лет. Шла война. Зимой учился в школе, а летом был занят в колхозе.

- Мне выдали лошадь, хотя их тогда не хватало, всех отправляли на передовую, - рассказывает он. - На мне была большая ответственность: пахал, боронил, сеял хлеб, жал рожь, сдавал зерно. Косить надо по росе, поэтому вставал до зари, спал по 4-6 часов. Работал в полную силу как молодой мужик, делал все для фронта. Те, кто старше меня, воевали, а я трудился в тылу, обеспечивая их продовольствием, тулупами.

О тяготах войны Евгений Николаевич не любит говорить. Утверждает: когда все время занят делом, нет времени думать о трудностях.

- Мама где-то достала картофельные очистки, отварила в чугунке. Поел и пошел за пять километров в школу, пешком по снегу, - вспоминает он. - Не представляю даже, из чего она могла тогда готовить, что мы кушали. Больше сохранилось в памяти, как я трудился, какую чувствовал ответственность. Когда был в 8 классе, освободили Киев. На период торжеств у нас в школе организовали пост. Помню, как стоял на этом посту и не сходил с места, нес суточную вахту посменно с другими ребятами. Эти тонкие, впечатляющие моменты остались со мной навсегда.

В 1944 году семья переехала из Вологодской области в Мурманск. Евгений пошел на 35-й судоремонтный завод учеником электрика. Работал до конца войны, а потом поступил в военное мореходное училище. В 1947 году встретил свою любовь.

- Познакомились на танцах в школе N10. Она была симпатичная, миниатюрная. До сих пор мне девушку с картины напоминает, - говорит он.

- Такой нежный, худенький, скромный и тихий. Отличался этим от других парней. Мне это в нем больше всего понравилось, - подхватывает его супруга.

Уроки войны

Когда началась война, семью Софии Андриановны эвакуировали из Мурманска в Астрахань. 11-летняя девочка была старшей из четверых детей. Ребята помогали раненым в госпитале: читали им, сворачивали написанные письма треугольником и относили в почтовый ящик, скручивали бинты после стирки и просушки.

- Когда Сталинград стали бомбить, по Волге все было черно, нас погрузили на баржу и эвакуировали в Казахстан, - вспоминает она. - Там приходилось работать в колхозе. Мама трудилась с утра до вечера, а мне как старшей надо было кормить детей. Я придумала ловить сусликов. Нас от школы отправляли их травить. Если вокруг норки пшеничная шелуха - значит, там суслик. Я подумала: зачем травить, когда я видела, что кто-то их ел. Я стала воду заливать в норку, зверек выходил, а я его со спинки хватала. Обдирала шкурку, чистила и готовила для детей. Бывало, картошку где-то замечу или зелень. Собирала колоски: на ветру их проветришь, смелешь на каменных жерновах, получится что-то вроде муки, замешаешь в суп. Мы нормально прожили, и все остались живы.

Этот опыт пригодился в жизни: выйдя замуж, София все сама умела делать, весь дом держался на ней. До сих пор в свои 90 она накрывает стол для большой семьи, а внуки и правнуки любят обедать у бабушки Сони, потому что готовит она очень вкусные блюда.

Поженились 25 июля 1950 года в Ленинграде. Евгения туда направили на повышение квалификации, а София приехала к любимому. Гуляя по Невскому проспекту, сфотографировались в ателье. Тогда и представить себе не могли, что будут вместе, как на том фото, и спустя 70 лет.

- Никакой свадьбы не было, - вспоминает София Андриановна. - Родителей моих не стало. Тетя приехала, накрыла стол, попили чаю. Я сразу вернулась в Мурманск, а он стал просить перевод на Север, потому что там теперь жена.

Денисовы поженились 25 июля 1950 года в Ленинграде. Фото: Юлия Крымова/РГ

- Жили, как всякая семья: немного ссорились, потом мирились, - продолжает она. - С возрастом узнаешь и его, и свои недостатки, и начинаешь относиться ко всему более терпимо.

На Северном и Черноморском

Евгений Николаевич - ветеран войны и труда. Его трудовой стаж - 63 года, не считая работу в годы Великой Отечественной войны. Он получил профессию инженера-электромеханика. Любит вспоминать, что защищал диплом в Московском энергетическом институте в тот самый день, когда Валентина Терешкова полетела в космос.

Почти всю жизнь проработал на военных судоремонтных предприятиях. В общей сложности 30 лет отдал Северному флоту и 33 - Черноморскому. На 35-м СРЗ в Мурманске своими руками ремонтировал подводные и надводные корабли. Восстанавливал три легендарных эскадренных миноносца "Грозный", "Разъяренный" и "Гремящий", на которых после войны требовалось полностью заменить оборудование. В Западной Лице участвовал в замене реактора на атомоходе.

В 1977 году был переведен в Севастополь на 13-й СРЗ ЧФ на должность начальника планового отдела. Продолжал работать и выйдя на пенсию. Лишь в 83 года ушел на покой.

- Когда подошло время пенсии, я решил остаться на заводе, не мог сидеть сложа руки, - говорит Денисов. - Стал работать электромонтажником, снова своими руками ремонтировал корабли. А через несколько лет меня пригласили в арсенал ЧФ на должность главного электромеханика. Там отработал еще 16 лет на инженерно-технической должности.

Справляться с нагрузкой помогали купания в море.

- При такой напряженной работе требовалось крепкое здоровье, - делится он воспоминаниями. - А тут давление стало шалить, и мне посоветовали моржевание. Я 18 лет круглый год купался в Севастопольской бухте. С утра бегом в Ушакову балку, потом обратно, и на работу. А зимой в обеденный перерыв успевал сбегать искупаться.

Его супруга - тоже ветеран труда, 35 лет работала чертежницей, затем в библиотеке секретной части. Оба сына пошли по стопам отца и выбрали электротехническую специальность.

- Я всю жизнь учился и трудился, - говорит Евгений Николаевич. - Если достиг каких-то горизонтов - семья, образование - это все благодаря труду. Я говорю детям и внукам, что труд - это самое главное. Надо, чтобы труд был непосильный, чтобы тебя не подгоняли, а ты сам прилагал максимум усилий.

Кстати

В Севастополе пригодился и изобретательский талант Евгения Денисова. После развала СССР военные предприятия переживали не лучшие времена. В цехах не было отопления, приходилось пользоваться бытовыми нагревателями, что было небезопасно. Тогда Денисов для всей воинской части собрал самодельные электронагреватели, установив на каждом систему автоматов для электробезопасности. 67 "денисовских" котлов до сих пор в рабочем состоянии.

Прямая речь

Виктор Денисов, старший сын:

- Для меня они не только родители, но также наставники и друзья. Дожили до стольких лет - 90 и 92! А головы светлые, память отличная, рассуждают правильно. Они прошли огромный жизненный путь и готовы поделиться опытом, дать совет. Они - стержень нашей большой семьи.