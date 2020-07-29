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29.07.2020 17:00
Рубрика: Происшествия

Ущерб от затонувшего на Волге дебаркадера оценили в 82 млн рублей

Текст: Алена Ларина
Фото: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования Фото: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
Фото: Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Астраханской и Волгоградской областям совместно с природоохранной прокуратурой и администрацией речного порта намерены взыскать с собственников затонувшего в Волге дебаркадера более 82 миллионов рублей.

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС
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Как сообщается на сайте ведомства, затопление в прошлом году судна "Баламут" привело к загрязнению акватории Волги в границах города Краснослободск Среднеахтубинского района. Это показал отбор проб воды в ней и донных отложений.

У затонувшего волгоградского дебаркадера площадью более 550 квадратных метров - два владельца, которым направлены уведомления о составлении протокола об административном правонарушении за действия, повлекшие вред здоровью людей и окружающей среде.

Сумма экологического ущерба, причиненного Волге из-за нарушений хозяевами судна водного законодательства, рассчитана по специальной методике министерства природных ресурсов и экологии РФ. Размер ущерба составил около 82,5 миллиона рублей. Если она не будет перечислена добровольно, деньги взыщут по суду.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Общество Экология Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область

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