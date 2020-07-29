В Азовском море утонул перевернувшийся на матрасе ребенок

В Славянском районе Кубани на побережье Азовского моря утонул перевернувшийся на надувном матрасе шестилетний ребенок, а также пытавшийся его спасти взрослый. Трагедия произошла в минувший понедельник около 14.50. Об этом сообщает пресс-служба администрации района.

"На берегу Азовского моря, в месте, непредназначенном для купания, в районе старого рыбколхоза имени К. Маркса, за базой отдыха "Лебяжий берег", в море на надувном матрасе перевернулся шестилетний ребенок, - рассказала глава администрации Ачуевского сельского поселения Елена Теленьга. - Двое взрослых пытались его спасти. Ребенка извлекли из воды, но спасти его не удалось. Один взрослый выбрался из воды, другой утонул".

По данным администрации муниципалитета, в этом году на водоемах Славянского района уже утонули 11 человек.