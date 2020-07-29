В Крыму оценили реакцию Евросоюза на закладку кораблей ВМФ в Керчи

Евросоюзу стоит прекратить свою агрессивную милитаристскую политику у границ России, прежде чем предъявлять претензии к строительству военных судов на территории Крыма. Так в Госсовете РК оценили реакцию ЕС на закладку десантных кораблей для ВМФ на судостроительном заводе "Залив" в Керчи.

- Когда Евросоюз вместе с Соединенными Штатами Америки размещают средства нападения и агрессии на границах РФ, то ЕС считает это правильным, - напомнил первый зампред Госсовета республики Ефим Фикс в комментарии "РГ". - Они же не протестуют против приближения ракет НАТО к границам России, и считают, что это правильно. Когда же Россия на своей территории принимает решение о строительстве военных кораблей для обеспечения безопасности собственных границ - все возбудились и возмутились.

Ефим Фикс напомнил, что во время голосования 1 июля граждане РФ поддержали поправки в Конституцию о незыблемости границ России.

- Так в чем проблема? - недоумевает парламентарий. - Корабли строятся для обеспечения безопасности России, для безопасности всего мира, чтобы он не был однополярным. Какое дело чиновникам Евросоюза до того, что делается на территории Российской Федерации, Крыма и на заводе "Залив". Напомню, что благодаря Украине это предприятие было разрушено и доведено до полного уничтожения. Из 15 тысяч человек, которые работали на "Заливе" при Советском Союзе, к 2014 году осталось всего 300. А сегодня новые корабли строят порядка 5000 человек. Завод получает госзаказы и делает свой весомый вклад в экономику города и региона. Так какое дело Евросоюзу до производственных процессов на этом предприятии?

Фикс посоветовал чиновникам ЕС обратить более пристальное внимание на обстановку в своих государствах.

- Пусть они посмотрят, что делается в Польше, которая размещает вооруженные силы НАТО на своей территории, - посоветовал вице-спикер. - А от границ Польши до границ России буквально рукой подать. Вот когда они честно признаются всему миру, что ведут агрессивную политику в отношении РФ, тогда мы тоже начнем реагировать на их претензии.

Ранее Европейская служба внешних связей распространила заявление, в котором осудила строительство военных кораблей в Керчи. "Церемония закладки двух кораблей в Керчи - еще один шаг в продолжающейся милитаризации полуострова, оказывающей значительное негативное влияние на региональную безопасность в Черном море", - заявили еврочиновники.

Напомним, 20 июля президента РФ Владимир Путин дал старт строительству на "Заливе" двух универсальных десантных кораблей проекта 23900. Через неделю на предприятии состоялся торжественный спуск на воду малого ракетного корабля "Циклон" проекта 22800 "Каракурт". Два других корабля этой серии спустят на воду в 2021 и 2022 году. Также на "Заливе" заложены еще три корабля разного назначения для ВМФ России.