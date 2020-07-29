В Крыму полицейский арестован за трехмиллионную взятку

В Крыму за взятку в размере трех миллионов рублей арестован оперуполномоченный отдела по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией УМВД России по Симферополю. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК по Республике Крым.

По версии следствия, оперуполномоченный хотел получить от бизнесмена взятку за отказ от оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела. В качестве посредника полицейский использовал своего 39-летнего знакомого.

- В вечернее время предприниматель на своем рабочем месте выполнил незаконные требования злоумышленников и передал посреднику три миллиона рублей, - рассказали в ГСУ хронологию событий. - После получения денег должностное лицо городского управления МВД и посредник задержаны с поличным оперативниками УФСБ.

Деньги, переданные в качестве взятки, были изъяты, а дома у фигурантов незамедлительно провели обыски. Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), а также по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в особо крупном размере).

Полицейский арестован по решению суда, а его товарищ помещен под домашний арест. Сейчас коррупционный дуэт проверяют на причастность к другим аналогичным преступлениям.