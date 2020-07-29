В море у Анапы перевернулся катер с десятью пассажирами

В Краснодарском крае возбудили уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом в среду сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте СКР.

Следствие установило, что 27 июля этого года в акватории Черного моря в районе причала Анапы на катере "Касатка-1" перевозили десять пассажиров, в том числе четырех детей.

Судоводитель во время движения нарушил безопасный скоростной режим и траекторию маневра, в результате чего в 500 метрах от берега маломерное судно опрокинулось - и все пассажиры выпали за борт. По счастливой случайности никто не пострадал.