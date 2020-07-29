В новых лагерях отдыха дети стали следователями и инженерами

Центры дополнительного образования школьников, раннего выявления талантов детей, творческие лаборатории (квантумы) и IT-кубы открылись этим летом по всей стране в рамках национального проекта "Образование". Они стали альтернативой традиционных оздоровительных лагерей. Здесь отдых совмещен с развитием личности. Дети получают новые знания и умения в интерактивной форме.

Я бы в следователи пошел

Во Всероссийском детском центре "Смена" под Анапой более 600 мальчишек и девчонок из Краснодарского края стали участниками шести тематических программ - "Город мастеров", "Волонтер", "Академия Творчества", "Олимпийская Академия", "Я - гражданин России!" и "Юный следователь".

На занятия последней программы, к примеру, приглашают учеников образовательных организаций, проявляющих интерес к работе следователя, а также учащихся кадетских школ и корпусов. Партнерами программы "Юный следователь" выступили Следственный комитет РФ, Санкт-Петербургская академия СКР и Следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

С ребятами проводят занятия по криминалистике, юридической психологии, криптографии. А также сюжетные и ситуационные игры, чтобы дети повысили уровень правовой грамотности и культуры, познакомились с работой следователя и следователя-криминалиста, а также разработали индивидуальную карту личностного роста "Мой путь к профессии".

"На проекте "Академия творчества" мы тоже заняты едва ли ни каждую минуту: записываем видео, учим танцевальные номера, рисуем", - поделилась с "РГ" впечатлениями Дарья Пугачева из станицы Выселки. - Очень интересно, когда ты задействован во всех мероприятиях и можешь продемонстрировать все свои способности".

20 июля в лагере стартовала онлайн-смена, которая реализуется совместно с Союзом "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) и Госкорпорацией "Роскосмос". Ее участники - 260 школьников из 50 регионов России в возрасте от 12 до 16 лет, а также ребята из Японии и Беларуси.

"У таких центров, как наш - огромные перспективы, - уверен заместитель директора "Смены" Станислав Родин. - В этом году нам исполнилось 35 лет, но мы постоянно совершенствуемся. Поэтому ребята, которые у нас отдыхают, буквально играючи получают новые знания и даже могут освоить какую-нибудь профессию.

Инженеры на каникулах

С 22 июля свои двери для школьников открыла площадка "Инженерные каникулы" детского технопарка "Кванториум" Владивостока. Он работает с конца 2019 года, и, как другие "Кванториумы" страны, создавался на средства нацпроекта "Образование".

Еще зимой сотрудники технопарка знали, что во время летних каникул обязательно откроют площадку для всех желающих провести время весело и с пользой. Планировали, что ребята будут приходить к ним с самого утра и оставаться до вечера. Но, увы, свои коррективы в эти планы внесла пандемия коронавируса.

"Пришлось очень многое изменить. Во-первых, мы отказались от идеи пришкольного лагеря на полный день, - рассказала "РГ" заместитель руководителя технопарка по проектному управлению Светлана Плохих. - Вместо этого в течение дня проводим несколько интенсивов и мастер-классов длительностью от 45 минут до полутора часов".

Ребята могут прийти на один из них или записаться сразу на несколько - все по желанию. Чтобы выполнить предписания Роспотребнадзора, уменьшили число детей в группах. Перед входом поставили стульчики с названиями мастер-классов, чтобы ребята сразу разбились по группам и соблюдали социальную дистанцию.

В группе они встречают наставника. Он измеряет им температуру, обрабатывает руки, записывает в журнал и провожает в аудиторию. Обязательное требование - все ребята и сотрудники должны быть в масках.

Во время занятий участники смены "Инженерные каникулы" пробуют себя в роли изобретателей, учатся работать в команде и определяют направление своего дальнейшего развития. Организаторы смены отмечают, что в этом году многие дети настолько устали сидеть дома, что остаются в технопарке на целый день и даже не обращают внимания на то, что их не кормят.

"Ребята уходят куда-то покушать, но потом обязательно возвращаются, - говорит Светлана. - Мы даже не думали, что у них будет такое стремление заниматься всем тем, что мы им предлагаем. Нам пришлось очень долго ждать разрешения провести "Инженерные каникулы", и когда мы его получили, дали анонс в СМИ. И к нам сразу стало записываться так много ребят! А теперь свободных мест на наших занятиях почти не остается".

Во всех кружках очень интересно

В Сыктывкаре открылся лагерь дневного пребывания "Кванторианцы на каникулах". Участниками первой смены стали ребята в возрасте от 7 до 12 лет - более 80 человек. За время пандемии мальчишки и девчонки уже истосковались по друзьям, поэтому в своих группах занимаются с большим желанием.

Ребят ждут занятия и мастер-классы в квантумах технопарка, интеллектуальные игры, образовательные квесты, тематические праздники, танцевальные марафоны, скалодром, экскурсии по увлекательным местам города и многое другое.

"Мне все очень нравится, - рассказала корреспонденту "РГ" юная жительница столицы Республики Коми Лена Калганова. - Тут каждый найдет, чем заняться. Во всех кружках очень интересно".

По словам начальника лагеря дневного пребывания Натальи Арабовой, в непростых условиях пандемии приходится больше работать вожатым - именно они организуют практически все мероприятия, в том числе и образовательные квесты. "При этом у нас не проводятся общелагерные сборы. Все занимаются только в своих группах", - заверила Наталья.

Первая смена летнего лагеря дневного пребывания "Кванторианцы на каникулах" продлится до 31 июля. А потом откроется вторая. Набор детей в нее уже практически закончен. Всего этим летом в лагере дневного пребывания Сыктывкара смогут отдохнуть около 160 школьников.