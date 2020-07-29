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29.07.2020 07:00
Рубрика: Общество

В новых лагерях отдыха дети стали следователями и инженерами

Текст: Ирина Белова, Дина Непомнящая, Светлана Цыганкова
Центры дополнительного образования школьников, раннего выявления талантов детей, творческие лаборатории (квантумы) и IT-кубы открылись этим летом по всей стране в рамках национального проекта "Образование". Они стали альтернативой традиционных оздоровительных лагерей. Здесь отдых совмещен с развитием личности. Дети получают новые знания и умения в интерактивной форме.
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Я бы в следователи пошел

Во Всероссийском детском центре "Смена" под Анапой более 600 мальчишек и девчонок из Краснодарского края стали участниками шести тематических программ - "Город мастеров", "Волонтер", "Академия Творчества", "Олимпийская Академия", "Я - гражданин России!" и "Юный следователь".

На занятия последней программы, к примеру, приглашают учеников образовательных организаций, проявляющих интерес к работе следователя, а также учащихся кадетских школ и корпусов. Партнерами программы "Юный следователь" выступили Следственный комитет РФ, Санкт-Петербургская академия СКР и Следственное управление СКР по Краснодарскому краю.

Фото: vk.com/stranageroev_ast
Какие необычные лагеря для детского отдыха открываются в России

С ребятами проводят занятия по криминалистике, юридической психологии, криптографии. А также сюжетные и ситуационные игры, чтобы дети повысили уровень правовой грамотности и культуры, познакомились с работой следователя и следователя-криминалиста, а также разработали индивидуальную карту личностного роста "Мой путь к профессии".

"На проекте "Академия творчества" мы тоже заняты едва ли ни каждую минуту: записываем видео, учим танцевальные номера, рисуем", - поделилась с "РГ" впечатлениями Дарья Пугачева из станицы Выселки. - Очень интересно, когда ты задействован во всех мероприятиях и можешь продемонстрировать все свои способности".

20 июля в лагере стартовала онлайн-смена, которая реализуется совместно с Союзом "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) и Госкорпорацией "Роскосмос". Ее участники - 260 школьников из 50 регионов России в возрасте от 12 до 16 лет, а также ребята из Японии и Беларуси.

"У таких центров, как наш - огромные перспективы, - уверен заместитель директора "Смены" Станислав Родин. - В этом году нам исполнилось 35 лет, но мы постоянно совершенствуемся. Поэтому ребята, которые у нас отдыхают, буквально играючи получают новые знания и даже могут освоить какую-нибудь профессию.

Инженеры на каникулах

С 22 июля свои двери для школьников открыла площадка "Инженерные каникулы" детского технопарка "Кванториум" Владивостока. Он работает с конца 2019 года, и, как другие "Кванториумы" страны, создавался на средства нацпроекта "Образование".

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Еще зимой сотрудники технопарка знали, что во время летних каникул обязательно откроют площадку для всех желающих провести время весело и с пользой. Планировали, что ребята будут приходить к ним с самого утра и оставаться до вечера. Но, увы, свои коррективы в эти планы внесла пандемия коронавируса.

"Пришлось очень многое изменить. Во-первых, мы отказались от идеи пришкольного лагеря на полный день, - рассказала "РГ" заместитель руководителя технопарка по проектному управлению Светлана Плохих. - Вместо этого в течение дня проводим несколько интенсивов и мастер-классов длительностью от 45 минут до полутора часов".

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Ребята могут прийти на один из них или записаться сразу на несколько - все по желанию. Чтобы выполнить предписания Роспотребнадзора, уменьшили число детей в группах. Перед входом поставили стульчики с названиями мастер-классов, чтобы ребята сразу разбились по группам и соблюдали социальную дистанцию.

В группе они встречают наставника. Он измеряет им температуру, обрабатывает руки, записывает в журнал и провожает в аудиторию. Обязательное требование - все ребята и сотрудники должны быть в масках.

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Во время занятий участники смены "Инженерные каникулы" пробуют себя в роли изобретателей, учатся работать в команде и определяют направление своего дальнейшего развития. Организаторы смены отмечают, что в этом году многие дети настолько устали сидеть дома, что остаются в технопарке на целый день и даже не обращают внимания на то, что их не кормят.

"Ребята уходят куда-то покушать, но потом обязательно возвращаются, - говорит Светлана. - Мы даже не думали, что у них будет такое стремление заниматься всем тем, что мы им предлагаем. Нам пришлось очень долго ждать разрешения провести "Инженерные каникулы", и когда мы его получили, дали анонс в СМИ. И к нам сразу стало записываться так много ребят! А теперь свободных мест на наших занятиях почти не остается".

Во всех кружках очень интересно

В Сыктывкаре открылся лагерь дневного пребывания "Кванторианцы на каникулах". Участниками первой смены стали ребята в возрасте от 7 до 12 лет - более 80 человек. За время пандемии мальчишки и девчонки уже истосковались по друзьям, поэтому в своих группах занимаются с большим желанием.

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Ребят ждут занятия и мастер-классы в квантумах технопарка, интеллектуальные игры, образовательные квесты, тематические праздники, танцевальные марафоны, скалодром, экскурсии по увлекательным местам города и многое другое.

"Мне все очень нравится, - рассказала корреспонденту "РГ" юная жительница столицы Республики Коми Лена Калганова. - Тут каждый найдет, чем заняться. Во всех кружках очень интересно".

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По словам начальника лагеря дневного пребывания Натальи Арабовой, в непростых условиях пандемии приходится больше работать вожатым - именно они организуют практически все мероприятия, в том числе и образовательные квесты. "При этом у нас не проводятся общелагерные сборы. Все занимаются только в своих группах", - заверила Наталья.

Первая смена летнего лагеря дневного пребывания "Кванторианцы на каникулах" продлится до 31 июля. А потом откроется вторая. Набор детей в нее уже практически закончен. Всего этим летом в лагере дневного пребывания Сыктывкара смогут отдохнуть около 160 школьников.

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