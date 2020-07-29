В Севастополе режим повышенной готовности продлен до конца лета

Режим повышенной готовности из-за пандемии коронавируса будет действовать в Севастополе до 30 августа. Об этом сегодня на заседании регионального штаба по борьбе с распространением COVID-19 сообщил врио губернатора Михаил Развожаев.

Продлевается также противопожарный режим и ограничения на посещение лесов и природных парков.

До конца лета будет действовать запрет на выезд детских групп за пределы Крыма для участия в спортивных, культурных и других мероприятиях. В детских лагерях Севастополя смогут бронировать места и отдыхать только дети, проживающие на Крымском полуострове и в Арктической зоне.

Жителям других субъектов РФ, которые планируют отдохнуть в Севастополе, рекомендуется за три дня до приезда пройти обследование на COVID-19.

Люди, которые возвращаются из-за границы, обязаны в течение трех дней пройти тестирование. А те, кто прибывает вывозными рейсами по линии МИД РФ, направляются в обсерваторы на 14 дней в обязательном порядке.

В Севастополе в режиме карантина продолжат работать учреждения социального обслуживания - интернаты для детей и пожилых людей. В них отменены все досуговые мероприятия, занятия в кружках и секциях.

Михаил Развожаев распорядился проконтролировать соблюдение санитарных и профилактических мер в общепите, общественном транспорте и других местах скопления людей.

- В целом видно, что масочный режим в ресторанах не соблюдается, хотя при возобновлении работы они брали на себя такую обязанность, - сообщил глава города. - Из водителей общественного транспорта только половина в масках.

За последние сутки в Севастополе выявлено три новых случая коронавируса. Двое пожилых людей умерли, диагноз им был поставлен посмертно. Причиной смерти пациентов горбольницы № 9 в возрасте 83 и 85 лет стала новая коронавирусная инфекция, осложненная пневмонией и отеком легких.

- COVID-19 подтвердили при вскрытии, при жизни были получены отрицательные результаты, - сообщил вице-губернатор Севастополя Александр Кулагин.

Всего за время пандемии в Севастополе зафиксировано 342 случая коронавирусной инфекции. 270 человек выздоровели, восемь - умерли.