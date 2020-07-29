В Совмине Крыма перераспределили обязанности вице-премьеров

Сферы, за которые в Совете министров Крыма ранее отвечала вице-премьер Юлия Жукова, теперь будет курировать ее коллега Евгений Кабанов. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Распоряжение руководителя республики, регламентирующее указанное перераспределение обязанностей, ранее опубликовали на официальном портале Совмина. В редакции первого приложения к документу от 28 июля 2020 года Жукова вообще не упоминается в перечне вице-премьеров крымского правительства.

Аксенов напомнил, что приход Жуковой в крымский Совмин по его личному приглашению был "временной мерой".

- Юлия Михайловна поддержала нас, возглавив очень сложный участок работы в непростое время, - отметил он.

По словам главы республики, сейчас Жукова в отпуске, по выходе из которого она "останется работать в команде" на направлении, которое предстоит определить.

Глава РК назначил Юлию Жукову вице-премьером Совета министров Крыма в мае 2019 года. До назначения с июня 2018-го она возглавляла Инспекцию по жилищному надзору РК. На посту зампреда крымского правительства курировала строительство дорог, тарифную политику и сферу жилищно-коммунального хозяйства.